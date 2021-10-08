Тео Эрнандес прокомментировал камбэк в матче с Бельгией

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес высказался о победе над командой Бельгии в полуфинальном поединке Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 3:2. Эрнандес стал автором победного гола.

«Во время перерыва между таймами мы сказали друг другу, что наша команда сильнее бельгийцев. После паузы все это увидели. Франция полностью доминировала во втором тайме и смогла переломить ход встречи», - приводит слова защитника пресс-служба УЕФА.

В финале турнира Франция сыграет против команды Испании, победившей Италию. Решающий поединок текущего розыгрыша Лиги наций состоится в воскресенье, 10 октября. Начало запланировано в 21:45 по московскому времени.