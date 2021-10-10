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Лига наций УЕФА

Невезучие теперь испанцы: Скользкий гол Мбаппе принёс Франции титул Лиги наций

10 Октября 2021 • 23:41 Комментировать (9)
Испания
1:2
Франция
окончен

В финале второго розыгрыша Лиги наций схлестнулись Испания и Франция.

Протокол игры  
Испания 1:2 Франция
(1:0) Оярсабаль Микель 64'    
    66' Бензема Карим (1:1)
    80' Мбаппе Килиан (1:2)
Унай Симон Аспиликуэта Сесар Гарсия Эрик Лапорт Эмерик   86' Алонсо Маркос Гави   75' (Коке Хорхе (   75') Бускетс Серхио Родри Эрнандес   85' (Мерино Микель (   85') Торрес Ферран   85' (Форнальс Пабло (   85') Оярсабаль Микель Сарабия Пабло   61' (Пино Йереми (   61')
Запасные: Санчес Роберт Регилон Серхио Де Хеа Давид Иньиго Мартинес Порро Педро Хиль Бриан Торрес Пау II Роберто Серхи
Льорис Уго Кунде Жюль   55' Варан Рафаэль   43' (Юпамекано Део (   43') Кимпембе Преснел Павар Бенжамен   80' (Дюбуа Лео (   80') Чуамени Орельен Погба Поль   46' Тео Эрнандес Гризманн Антуан   90' (Верету Жордан (   90') Бензема Карим Мбаппе Килиан   90'
Запасные: Костиль Бенуа Диаби Мусса Гендузи Маттео Меньян Майк Марсьяль Антони Эрнандес Люка Бен-Йеддер Виссам
10 октября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

В первой половине прошлого века Лигой Наций была политическая организация, а в 2018 году это название реанимировалось в волейболе и футболе. Одна из фишек данного турнира в том, что его финалы проходят по нечётным годам (понятно, что Евро-2020 в 2021 году – исключение).

Первым обладателем трофея Лиги наций стала в июне 2019-го сборная Португалии. Теперь же, спустя два года и четыре месяца, за соответствующий титул в узком смысле боролись Испания и Франция. В узком смысле, потому что имеется в виду именно решающий матч. А в широком смысле соискателями были ещё Италия и Бельгия, проигравшие в полуфиналах финала четырёх. Такое вот несколько запутанное объяснение.

Франция и Испания конкурировали в финале Евро-1984, где успех сопутствовал «трёхцветным». Спустя 37 лет «фурия роха» могла взять своего рода реванш за то поражение, хотя Лига наций не считается такой же престижной, как чемпионаты мира и Европы. Но если французы брали предыдущий турнир в 2018 году (чемпионат мира), то испанцы не знавали трофеев 2012 года (чемпионат Европы).

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В начале отчётной встречи активней выглядела команда Дидье Дешама. Бензема даже выскочил один на один с Унаем Симоном, но, обводя того, упустил хорошую ситуацию для удара, и его прострел вынес Аспиликуэта. Вообще-то там был офсайд, однако лайнсмен его не заметил. ВАР не мог вмешаться, поскольку гола не случилось, и был назначен угловой.

По итогам первого тайма испанцы прогнозируемо владели мячом в два с лишним раза больше соперника, но дивидендов из такой игры не извлекал никто. Жалкие три удара по воротам, один из которых в створ (неопасный) – это всё за первый тайм. На 43-й минуте был заменён Варан, у которого, видимо, повредилась приводящая мышца бедра.

Embed from Getty Images

После перерыва градус накала возрос, обмен атаками ускорился. И в середине тайма пошёл огонь! Тео Эрнандес с левого полуфланга шарахнул в перекладину, на что пиренейцы отреагировали результативно. Оярсабаль тоже в зоне левого инсайда легко оставил позади себя Юпамекано и низом вогнал мяч под дальнюю штангу (1:0).

«Ле блю», впрочем, за ответным голом в карман не полезли – Бензема с левой стороны шикарно вкрутил мяч в дальнюю девятку не без помощи руки вспорхнувшего в воздух Симона (1:1). Мбаппе сразу же мог вгонять испанцев в тотальный шок, но неловко обработал мяч и перекинул его парашютом через Симона вместе с воротами.

В полуфинале с Бельгией французы не просто отыграли счёт 0:2, но и обернули его в свою пользу без дополнительного времени. Здесь их задача была легче на один гол, и они вырвались вперёд на 80-й минуте. Тео Эрнандес проникающим пасом вывел Мбаппе один на один с Симоном. Килиан увёл мяч влево и поразил ближний угол (1:2).

Embed from Getty Images

Казалось, что ВАР отменит этот гол из-за офсайда Мбаппе, но видеоассистенты решили, что не стоит этого делать, поскольку мяча коснулся Маркос Алонсо. «Красная фурия» имела прекрасный шанс отыграться в конце основного времени, однако Оярсабаль пробил из центральной зоны, как Шранц в матче Россия – Словакия, и Льорис спас «трёхцветных», словно Сафонов.

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Давили испанцы в концовке, но страсть разыграть до верного порой мешала им наносить удары тогда, когда это было нужно. В компенсированное время Льорис ещё раз здорово выручил номинальных гостей. Франция за счёт непростого гола Мбаппе одерживает победу, снова волевую, и становится победителем Лиги наций.  

Кирилл Иванцов

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Комментарии (9)
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Рейтинг комментариев
Snk6565
10 Октября 2021 в 23:52
Гол Мбаппе, конечно, левенький...такое ощущение, что судьи на ВАР искали повод его защитать, нежели не защитать...в подобных матчах такого, конечно, не должно быть...но в чем не откажешь французам - это в умении держать концентрацию и в силе духа
Pol-black
10 Октября 2021 в 23:52
какой там скользкий гол. просто гол из офсайда! ВАР на мыло! а испанцы были хороши, намного лучше смотрелись лягушатников. те выехали только за счёт индивидуального мастерства своих форвардов. да и то - Мбаппе смог забить только вне правил. гол Бенза конечно шедевр. не часто он такими балует.
Гави хорош, с мячом на ты. Оярсабль в этом турнире тоже хорошо себя показал. но в нападении нужен ещё помастеровитее игрок испанцам. кто пробивал бы в угол, а не во вратаря.
779
10 Октября 2021 в 23:51
Обе сборные очень интересные, но опыт и класс исполнителей Франции не могли не сыграть роль.
Турнир удался. Давно такого футбола не было.
Pol-black
10 Октября 2021 в 23:52
первый тайм тухленький, а вот второй на славу удался. жаль испанцы второй не забили.
Redwhite1959
10 Октября 2021 в 23:47
Испанцы были хороши на Евро, но здесь они мне понравились ещё больше! Проиграли французам в финале очень достойно! Всё решило - в конечном итоге - исполнительское мастерство Бензема и Мбаппе. Очень понравился у французов Чуамени - такое ощущение, что в паре с Погба всю жизнь играет. Ну и Льорис в конце "потащил" конечно! Испанцам нужен забивной центрфорвард - с остальными позициями у них полный порядок!
Skywoker
10 Октября 2021 в 23:49
испанцам нужны все, кроме опорника (бускетс на высоте)
Pol-black
10 Октября 2021 в 23:53
Бускетс не вечный. а Родри пока не дотягивает по мастерству.
Skywoker
10 Октября 2021 в 23:44
гол мбаппе из оффсайда
жаль у испанцев нет ни одного хоть мало мальски одаренного игрока
возили возили мяч
а бензема за три секунды сделал то что все эти кривоногие сабли, торресы, гави и прочий шлак за всю жизнь не сделают
ингерман
10 Октября 2021 в 23:42
ай лягушацники титул взяли из вне игры.. лапша короче.. )))
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окончен Италия 2:1 Бельгия
окончен Испания 1:2 Франция
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