Невезучие теперь испанцы: Скользкий гол Мбаппе принёс Франции титул Лиги наций

В финале второго розыгрыша Лиги наций схлестнулись Испания и Франция.

В первой половине прошлого века Лигой Наций была политическая организация, а в 2018 году это название реанимировалось в волейболе и футболе. Одна из фишек данного турнира в том, что его финалы проходят по нечётным годам (понятно, что Евро-2020 в 2021 году – исключение).

Первым обладателем трофея Лиги наций стала в июне 2019-го сборная Португалии. Теперь же, спустя два года и четыре месяца, за соответствующий титул в узком смысле боролись Испания и Франция. В узком смысле, потому что имеется в виду именно решающий матч. А в широком смысле соискателями были ещё Италия и Бельгия, проигравшие в полуфиналах финала четырёх. Такое вот несколько запутанное объяснение.

Франция и Испания конкурировали в финале Евро-1984, где успех сопутствовал «трёхцветным». Спустя 37 лет «фурия роха» могла взять своего рода реванш за то поражение, хотя Лига наций не считается такой же престижной, как чемпионаты мира и Европы. Но если французы брали предыдущий турнир в 2018 году (чемпионат мира), то испанцы не знавали трофеев 2012 года (чемпионат Европы).

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В начале отчётной встречи активней выглядела команда Дидье Дешама. Бензема даже выскочил один на один с Унаем Симоном, но, обводя того, упустил хорошую ситуацию для удара, и его прострел вынес Аспиликуэта. Вообще-то там был офсайд, однако лайнсмен его не заметил. ВАР не мог вмешаться, поскольку гола не случилось, и был назначен угловой.

По итогам первого тайма испанцы прогнозируемо владели мячом в два с лишним раза больше соперника, но дивидендов из такой игры не извлекал никто. Жалкие три удара по воротам, один из которых в створ (неопасный) – это всё за первый тайм. На 43-й минуте был заменён Варан, у которого, видимо, повредилась приводящая мышца бедра.

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После перерыва градус накала возрос, обмен атаками ускорился. И в середине тайма пошёл огонь! Тео Эрнандес с левого полуфланга шарахнул в перекладину, на что пиренейцы отреагировали результативно. Оярсабаль тоже в зоне левого инсайда легко оставил позади себя Юпамекано и низом вогнал мяч под дальнюю штангу (1:0).

«Ле блю», впрочем, за ответным голом в карман не полезли – Бензема с левой стороны шикарно вкрутил мяч в дальнюю девятку не без помощи руки вспорхнувшего в воздух Симона (1:1). Мбаппе сразу же мог вгонять испанцев в тотальный шок, но неловко обработал мяч и перекинул его парашютом через Симона вместе с воротами.

В полуфинале с Бельгией французы не просто отыграли счёт 0:2, но и обернули его в свою пользу без дополнительного времени. Здесь их задача была легче на один гол, и они вырвались вперёд на 80-й минуте. Тео Эрнандес проникающим пасом вывел Мбаппе один на один с Симоном. Килиан увёл мяч влево и поразил ближний угол (1:2).

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Казалось, что ВАР отменит этот гол из-за офсайда Мбаппе, но видеоассистенты решили, что не стоит этого делать, поскольку мяча коснулся Маркос Алонсо. «Красная фурия» имела прекрасный шанс отыграться в конце основного времени, однако Оярсабаль пробил из центральной зоны, как Шранц в матче Россия – Словакия, и Льорис спас «трёхцветных», словно Сафонов.

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Давили испанцы в концовке, но страсть разыграть до верного порой мешала им наносить удары тогда, когда это было нужно. В компенсированное время Льорис ещё раз здорово выручил номинальных гостей. Франция за счёт непростого гола Мбаппе одерживает победу, снова волевую, и становится победителем Лиги наций.

Кирилл Иванцов