Лапорт - о голе Мбаппе: «Каждый судья интерпретирует правила офсайда по-своему»

Центральный защитник сборной Испании Эмерик Лапорт остался недоволен работой судейской бригады во вчерашнем поединке Лиги наций против Франции (1:2). «Красная фурия» потерпела поражение из-за спорного гола Килиана Мбаппе в концовке встречи.

«Очень досадная неудача. Я считаю, что мы сыграли лучше соперника, но это уже не имеет смысла. Придумывают новые правила определения положения вне игры, каждый арбитр интерпретирует их по-своему. В этом матче решение было принято в пользу французов. Не хочу больше говорить об этом», - передает слова Эмерика Mundo Deportivo.

Сборная Франции стала вторым победителем в истории Лиги наций.