Бензема - игрок матча, Бускетс - лучший футболист финальной серии

После финального свистка в финальном матче Лиги наций УЕФА, в котором сыграли сборные Испании и Франции, состоялось награждение команд и лучших игроков. Команда Дидье Дешама благодаря победе со счетом 2:1 получила золотые медали, а лидер ее атак Карим Бензема был назван лучшим игроком финального матча. На его счету сегодня четыре момента, больше чем у кого-либо еще. К тому же Бензема стал автором первого гола своей команды.

Что касается лучшего игрока «финала четырех», это звание досталось полузащитнику сборной Испании Серхио Бускетсу.