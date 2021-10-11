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Лига наций УЕФА

Серхио Бускетс назвал «чушью» решение засчитать гол Мбаппе

11 Октября 2021 • 00:22 Комментировать
Испания
1:2
Франция
окончен

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс возмутился вторым голом французской команды в финальном матче Лиги наций (1:2). При этом ветеран недоволен комментарием арбитра матча, который объяснил Бускетсу причину того, что гол не был отменен.

- Для нас, игроков на поле, второй гол выглядел как офсайд. Судья же сказал, что как только Эрик Гарсия попытался сыграть в мяч, вне игры было отменено, но это чушь. Он просто пытался перехватить мяч, он в него не сыграл и не контролировал, - приводит слова Бускетса El Chiringuito TV.

Тем не менее, согласно футбольных правил, Килиан Мбаппе забил чистый гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Испании Серхио Бускетс
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