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Лига наций УЕФА

Испанский судья объяснил, почему был засчитан гол Мбаппе

11 Октября 2021 • 13:31 Комментировать
Испания
1:2
Франция
окончен

Футбольный рефери Итурральде Гонсалес поделился мнением о спорном голе нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в финальном матче Лиги наций против Испании.

«Если было касание защитника, то это гол. Да, французский нападающий находился в офсайде, однако Гарсия хотел прервать пас. Сначала было непонятно, коснулся ли он мяча, однако на повторе видно, что Эрик дотянулся до мяча. Поэтому это гол», - передает слова испанского арбитра RMC Sport.

Поединок прошел в Милане и завершился волевой победой сборной Франции со счетом 2:1. «Трёхцветные» стали вторыми триумфаторами Лиги наций в истории. Первый трофей достался Португалии.

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Евро-Футбол.Ру,
Итурральде Гонсалес Килиан Мбаппе
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