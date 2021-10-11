Испанский судья объяснил, почему был засчитан гол Мбаппе

Футбольный рефери Итурральде Гонсалес поделился мнением о спорном голе нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в финальном матче Лиги наций против Испании.

«Если было касание защитника, то это гол. Да, французский нападающий находился в офсайде, однако Гарсия хотел прервать пас. Сначала было непонятно, коснулся ли он мяча, однако на повторе видно, что Эрик дотянулся до мяча. Поэтому это гол», - передает слова испанского арбитра RMC Sport.

Поединок прошел в Милане и завершился волевой победой сборной Франции со счетом 2:1. «Трёхцветные» стали вторыми триумфаторами Лиги наций в истории. Первый трофей достался Португалии.