Энрике - о голе Мбаппе: «Мне показалось, что там явный офсайд»

Наставник сборной Испании Луис Энрике поделился своим мнением о спорном голе нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе во вчерашнем финале Лиги наций. Матч прошел в Милане и завершился победой «трёхцветных» со счетом 2:1. Решающий гол Мбаппе вызвал множество споров.

«Мои мысли по голу Килиана? Мне показалось, что там явное положение вне игры. Но я не хочу мусолить тему, ведь это не моя ответственность. Сейчас я расстроен, мои подопечные очень огорчены», - передает слова специалиста Radio Marca.

Напомним, что «красная фурия» повела в счете благодаря голу Оярсабаля, однако французы перевернули игру благодаря точным ударам Бензема и Мбаппе.