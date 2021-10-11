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Лига наций УЕФА

Энрике - о голе Мбаппе: «Мне показалось, что там явный офсайд»

11 Октября 2021 • 08:43 Комментировать
Испания
1:2
Франция
окончен

Наставник сборной Испании Луис Энрике поделился своим мнением о спорном голе нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе во вчерашнем финале Лиги наций. Матч прошел в Милане и завершился победой «трёхцветных» со счетом 2:1. Решающий гол Мбаппе вызвал множество споров.

«Мои мысли по голу Килиана? Мне показалось, что там явное положение вне игры. Но я не хочу мусолить тему, ведь это не моя ответственность. Сейчас я расстроен, мои подопечные очень огорчены», - передает слова специалиста Radio Marca.

Напомним, что «красная фурия» повела в счете благодаря голу Оярсабаля, однако французы перевернули игру благодаря точным ударам Бензема и Мбаппе.

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Евро-Футбол.Ру,
Луис Энрике Килиан Мбаппе
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