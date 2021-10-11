«Реал» считает, что Бензема должен получить «Золотой мяч»

Пресс-служба мадридского «Реала» прокомментировала победу сборной Франции в Лиге наций. В финальном поединке соревнований команда Дидье Дешама взяла верх над Испанией со счетом 2:1. Голы в составе победителей забили Бензема и Мбаппе.

«Хотим поздравить французскую сборную и всех ее поклонников. Также поздравления нашему прекрасному игроку Кариму Бензема. Он достоин «Золотого мяча», - говорится в публикации «королевского» клуба в твиттер-аккаунте.

Ранее Бензема заявил, что «Золотой мяч» - это мечта его детства.

В нынешнем сезоне 33-летний француз провел восемь матчей в Ла Лиге, забил девять мячей и отдал семь ассистов.