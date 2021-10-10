Калиниченко склоняется к победе Франции в финале Лиги наций

Экс-футболист московского «Спартака» Максим Калиниченко дал прогноз на финальный поединок Лиги наций УЕФА между сборными Испании и Франции.

Сегодня в Милане на «Сан-Сиро» определится имя второго триумфатора турнира.

«Обе команды жаждут получить в свою копилку ещё один трофей. Испания хочет вернуть былое величие. А французы намерены подтвердить статус чемпионов мира. Отдам своё предпочтение французам», - приводит слова Калиниченко «ВсёПроСпорт».

Эксперт отметил, что испанцам сопутсnвовала удача на этапе полуфинала в ситуации с удалением Бонуччи. По его мнению, «трёхцветным» удастся обыграть своих визави, если они покажут такой же футбол, как в матче с бельгийцами.