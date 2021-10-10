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Лига наций УЕФА

Калиниченко склоняется к победе Франции в финале Лиги наций

10 Октября 2021 • 11:23 Комментировать
Испания
...
Франция
3.05 3.25 2.45
Через 8 ч. 52 мин.

Экс-футболист московского «Спартака» Максим Калиниченко дал прогноз на финальный поединок Лиги наций УЕФА между сборными Испании и Франции.

Сегодня в Милане на «Сан-Сиро» определится имя второго триумфатора турнира.

«Обе команды жаждут получить в свою копилку ещё один трофей. Испания хочет вернуть былое величие. А французы намерены подтвердить статус чемпионов мира. Отдам своё предпочтение французам», - приводит слова Калиниченко «ВсёПроСпорт».

Эксперт отметил, что испанцам сопутсnвовала удача на этапе полуфинала в ситуации с удалением Бонуччи. По его мнению, «трёхцветным» удастся обыграть своих визави, если они покажут такой же футбол, как в матче с бельгийцами.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Испании Максим Калиниченко Лига Наций
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10.10  16:00 Италия ... Бельгия 2.01 3.65 3.7
10.10  21:45 Испания ... Франция 2.95 3.25 2.55
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