Эрик Гарсия не понимает, как ему нужно было играть в эпизоде с голом Мбаппе

Самым спорным моментом финала Лиги наций, в котором сборная Франции одолела испанцев, стал гол Килиана Мбаппе, который находился в положении вне игры во время передачи в его адрес. Несмотря на это судья засчитал гол чемпионов мира, сославшись на то, что защитник Эрик Гарсия коснулся мяча в попытке прервать передачу.

- Это был явный офсайд, - с возмущением заявил Гарсия El Chiringuito. - Судья мне сказал, что я пытался сыграть в мяч. А что мне нужно было делать? Отойти и позволить ему убежать к воротам? К сожалению, таковы правила…

Французы победили со счетом 2:1. На гол Микеля Оярсабаля тут же ответил Карим Бензема, а спорный момент Мбаппе принес команде Дидье Дешама трофей.