Хусаинов уверен: гол Мбаппе забит не по правилам

Арбитры со всего мира поддержали решение судей в финальном матче Лиги наций УЕФА между национальными командами Испании и Франции, в котором гости победили 2:1 благодаря голу Килиана Мбаппе в концовке. Мяч был засчитан, несмотря на то, что атакующий игрок в момент паса располагался за линией защитников, что противоречит футбольным правилам.

Экс-арбитр Сергей Хусаинов придерживается иного мнения: «То, что защитник коснулся мяча, абсолютно не влияет на эпизод», - заявил бывший рефери «Спорт-Экспрессу». Хусаинов считает, что был активный офсайд, потому что Мбаппе двигался к мячу

- Никаких новых стандартов нет, это неправильная трактовка и низкая квалификация арбитров, - резюмировал Хусаинов.