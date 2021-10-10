Павлюченко верит в победу испанцев в финале Лиги наций

Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко поделился своими ожиданиями от финальной игры Лиги наций УЕФА Испания – Франция.

«На мой взгляд, «красная фурия» на хорошем счету сейчас, и если смогла пройти итальянцев по игре, вопросов в финале быть не может. Верю в Испанию», - приводит слова Павлюченко сайт «ВсёПроСпорт».

Эксперт отметил, что в составе французской сборной много индивидуально сильных исполнителей, но сейчас в игре «ле блё», по мнению Романа Павлюченко, наблюдается спад.

Напомним, что на пути к финалу турнира Испания обыграла в Милане итальянцев 2:1, а Франция добыла в Турине волевую победу 3:2 в сражении с бельгийцами.