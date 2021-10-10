Варан травмировался в матче с испанцами

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Рафаэль Варан не смог доиграть до конца первый тайм финального матча Лиги наций против команды Испании. Незадолго до ухода соперников на перерыв французский футболист дернул мышцу задней поверхности бедра и был вынужден просить замену. В итоге его место на поле занял Део Юпамекано.

28-летний Варан проводил свой 82-й матч в составе национальной команды (5 голов). Летом француз сменил «Реал» на «Манчестер Юнайтед» и провел семь матчей в составе «красных дьяволов», отметившись одной результативной передачей. Наверняка он пропустит ближайший матч «МЮ» против «Лестера».