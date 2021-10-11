Погба: «Франция обязана играть лучше, но главное - счёт на табло»

Один из ведущих футболистов сборной Франции Поль Погба дал комментарий после триумфа в Лиге наций. В финале подопечные Дидье Дешама отпраздновали волевую победу над испанцами со счетом 2:1.

«Мы были не очень хороши в начале, соперник доминировал, и нам пришлось реагировать на ситуацию. Безусловно, Франция обязана играть лучше, но главное – счет на табло. Мы одержали победу, даже пусть при такой игре», - передает слова полузащитника Mundo Deportivo.

Французская команда отпраздновала победу благодаря голам Бензема и Мбаппе. Единственный гол в составе испанской сборной забил Оярсабаль.