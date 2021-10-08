​Гризманн: Франция должна победить в Лиге наций

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн надеется, что его команда успешно проведёт финальный матч Лиги наций.

10 октября французы сразятся с Испанией. Ранее команда в драматичном полуфинальном поединке одолела Бельгию (3:2), хотя после первого тайма уступала с разницей в два гола.

«Нам нужно победить, иначе Коке потом будет издеваться надо мной каждый день. Я хочу быть тем, кто будет издеваться над ним в понедельник», — приводит слова Гризманна L’Equipe.

Гризманн и Коке вместе играют за мадридский «Атлетико».

Напомним, в матче за третье место сразятся Италия и Бельгия.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии.