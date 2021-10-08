Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 187 Комментарии
Лига наций УЕФА

​Гризманн: Франция должна победить в Лиге наций

08 Октября 2021 • 21:53 Комментировать
Победитель первого полуфинала
...
Победитель второго полуфинала
10.10 21:45

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн надеется, что его команда успешно проведёт финальный матч Лиги наций.

10 октября французы сразятся с Испанией. Ранее команда в драматичном полуфинальном поединке одолела Бельгию (3:2), хотя после первого тайма уступала с разницей в два гола.

«Нам нужно победить, иначе Коке потом будет издеваться надо мной каждый день. Я хочу быть тем, кто будет издеваться над ним в понедельник», — приводит слова Гризманна L’Equipe.

Гризманн и Коке вместе играют за мадридский «Атлетико».

Напомним, в матче за третье место сразятся Италия и Бельгия.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Испании Антуан Гризманн Лига Наций
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Октября
21:53 · Лига наций УЕФА
​Гризманн: Франция должна победить в Лиге наций
16:19 · Испания. Ла Лига
Эден Азар получил очередную травму и выбыл на месяц 5
12:21 · Лига наций УЕФА
Английские судьи обслужат финал Лиги наций Испания - Франция
10:39 · Лига наций УЕФА
Тео Эрнандес прокомментировал камбэк в матче с Бельгией
10:18 · Лига наций УЕФА
Куртуа назвал бессмысленным матч за третье место в Лиге наций 1
09:39 · Лига наций УЕФА
Мбаппе стал рекордсменом сборной Франции 1
09:20 · Лига наций УЕФА
Бензема обогнал Зидана по голам за сборную Франции 1
08:49 · Лига наций УЕФА
Льорис сравнил матч Франция - Бельгия с боксёрским поединком
08:42 · Лига наций УЕФА
Феррейра-Карраско назвал причину поражения Бельгии от Франции
01:01 · Лига наций УЕФА
Куртуа – о поражении от Франции: «Нас наказали» 2
00:54 · Лига наций УЕФА
Мбаппе признан лучшим игроком матча Бельгия - Франция 1
00:51 · Лига наций УЕФА
Роберто Мартинес: «Тяжело проигрывать на 90-й минуте» 1
00:48 · Лига наций УЕФА
Бельгия в третий раз с начала века проиграла поединок, в котором выигрывала с разницей в 2 мяча 1
00:42 · Лига наций УЕФА
Поль Погба: Жаль Бельгию, им очень сложно 1
00:41 · Лига наций УЕФА
Гризманн: «Знали, что если забьём один гол, то перевернём игру» 1
Все новости
Рекомендуем