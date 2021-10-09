​Луис Энрике высказался об атакующем трезубце сборной Франции

В воскресенье вечером в финале Лиги наций лицом к лицу сойдутся сборные Испании и Франции. Перед игрой комментарий дал главный тренер испанской команды Луис Энрике.

«Посмотрите на сборную Франции. У них выдающиеся футболисты, выступающие за европейские топ-клубы.

Атакующий трезубец сборной Франции? Мбаппе, Гризманн и Бензема великолепны. Они способны переломить любой матч как вместе, так и по отдельности. Но мы не собираемся из-за этого что-то менять в нашем отношении или наших идеях. Мы должны навязать свой футбол», - высказался Энрике в ходе пресс-конференции.

Финал Лиги наций стартует 10 октября в 21:45 по Москве.