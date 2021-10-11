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Лига наций УЕФА

Дешам доволен игрой Бензема: «Он невероятно эффективен»

11 Октября 2021 • 21:49 Комментировать
Испания
1:2
Франция
окончен

Наставник французской сборной Дидье Дешам прокомментировал выступления Карима Бензема за «ле блё». Накануне 33-летний форвард «Реала» помог своей сборной выиграть трофей Лиги наций, забив один из голов в ворота испанцев (2:1).

«Карим является ключевой фигурой в нашей сборной, что он продемонстрировал своей игрой в двух последних матчах. Я искренне рад за него лично и всю команду в целом. Он невероятно эффективен.

Бензема уже не тот, что 6 лет назад. Он стал более зрелым как человек. Ему было важно победить в Лиге наций», - передаёт слова Дешама L’Equipe.

Напомним, что Карим Бензема только в этом году вернулся в состав сборной Франции после 6-летней паузы.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Сборная Франции Дидье Дешам Лига Наций
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