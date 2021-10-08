Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 217 Комментарии
Лига наций УЕФА

Английские судьи обслужат финал Лиги наций Испания - Франция

08 Октября 2021 • 12:21 Комментировать
Победитель первого полуфинала
...
Победитель второго полуфинала
10.10 21:45

Стал известен главный судья финального поединка Лиги наций, в котором сыграют сборные Франции и Испании. Как сообщается на официальном сайте УЕФА, на этот матч получила назначение английская бригада арбитров. Главным рефери будет Энтони Тейлор.

В качестве помощников на бровках выступят Адам Нанн и Гэри Бесуик. Резервный судья – Крейг Поусон. За систему ВАР будут отмечать Стюарт Этуелл, Крис Кавана, Ли Беттс и Пол ван Букел.

Поединок состоится в воскресенье, 10 октября. Начало запланировано в 21:45 по московскому времени.

Напомним, что в полуфинале Франция обыграла Бельгию (3:2), а Испания – Италию (2:1).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Испании Энтони Тейлор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Октября
12:21 · Лига наций УЕФА
Английские судьи обслужат финал Лиги наций Испания - Франция
10:39 · Лига наций УЕФА
Тео Эрнандес прокомментировал камбэк в матче с Бельгией
10:18 · Лига наций УЕФА
Куртуа назвал бессмысленным матч за третье место в Лиге наций
09:39 · Лига наций УЕФА
Мбаппе стал рекордсменом сборной Франции 1
09:20 · Лига наций УЕФА
Бензема обогнал Зидана по голам за сборную Франции 1
08:49 · Лига наций УЕФА
Льорис сравнил матч Франция - Бельгия с боксёрским поединком
08:42 · Лига наций УЕФА
Феррейра-Карраско назвал причину поражения Бельгии от Франции
01:01 · Лига наций УЕФА
Куртуа – о поражении от Франции: «Нас наказали» 2
00:54 · Лига наций УЕФА
Мбаппе признан лучшим игроком матча Бельгия - Франция 1
00:51 · Лига наций УЕФА
Роберто Мартинес: «Тяжело проигрывать на 90-й минуте» 1
00:48 · Лига наций УЕФА
Бельгия в третий раз с начала века проиграла поединок, в котором выигрывала с разницей в 2 мяча 1
00:42 · Лига наций УЕФА
Поль Погба: Жаль Бельгию, им очень сложно 1
00:41 · Лига наций УЕФА
Гризманн: «Знали, что если забьём один гол, то перевернём игру» 1
00:32 · Лига наций УЕФА
Дешам: «Подобная победа доказывает силу нашего характера» 2
07 Октября
23:18 · Лига наций УЕФА
Луис Энрике: «Гави – будущее и настоящее испанской сборной» 1
Все новости
Рекомендуем