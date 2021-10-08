Английские судьи обслужат финал Лиги наций Испания - Франция

Стал известен главный судья финального поединка Лиги наций, в котором сыграют сборные Франции и Испании. Как сообщается на официальном сайте УЕФА, на этот матч получила назначение английская бригада арбитров. Главным рефери будет Энтони Тейлор.

В качестве помощников на бровках выступят Адам Нанн и Гэри Бесуик. Резервный судья – Крейг Поусон. За систему ВАР будут отмечать Стюарт Этуелл, Крис Кавана, Ли Беттс и Пол ван Букел.

Поединок состоится в воскресенье, 10 октября. Начало запланировано в 21:45 по московскому времени.

Напомним, что в полуфинале Франция обыграла Бельгию (3:2), а Испания – Италию (2:1).