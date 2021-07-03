Они хотят второй титул: Дания дала победу над Чехией и метнулась в полуфинал Евро

Азиатский Баку принимал третий четвертьфинал Евро-2020 – между Чехией и Данией.

Проиграв два матча на старте турнира и выиграв следующие два крупно, сборная Дании оказалась в четвертьфинале Евро. У чехов была другая последовательность результатов: победа, ничья, поражение и победа. Чехия заняла в своей группе третье место, а Дания второе. Если вспомнить историю и переместиться на семнадцать лет назад, то мы увидим, что тоже в четвертьфинале Евро-2004 Чехия разгромила Данию 3:0.

Но сейчас уже в начале матча стало ясно, что в итоге такого счёта не будет. На пятой минуте Стрюгер-Ларсен навесил справа с углового, и Делани головой переправил мяч в левый угол с отскоком от газона (0:1). Ну и дальше смотреть игру было нескучно, моменты бывали. Дамсгор выскочил практически один на один с Вацликом, однако пробил парашютом слабо, и Челюстка остановил мяч перед ленточкой. Делани же едва не сделал дубль, откликнувшись на передачу справа, – рядом с ближней штангой.

Чехам надо было отыгрываться, они взяли инициативу в свои руки и производили много навесов. Только реализовывать эти шансы у них не получалось. Ещё после низового проникающего паса Масопуста Голеш пробил слева с острого угла во вратаря. «Алая гвардия» действовала на контратаках – удары Брайтвайта и Дамсгора были достаточно плотными, хоть и не голевыми. Тем не менее на 42-й минуте Дания отметилась вторым взятием чужих ворот. Меле выиграл на левом фланге спринт у Цоуфала и выполнил доставку в штрафную, которую конвертировал в гол Дольберг (0:2).

Западнославянская сборная сделала ставку на быстрый мяч во втором тайме и исполнила её. Дальние удары Крменчика и Янкто остановились на Шмейхеле, а вот забросу Цоуфаля и подсечке Шика ногой в левый угол противоядия в арсенале датчан не обнаружилось (1:2).И тут чехи не додавили своего оппонента, тогда как скандинавы грамотно перенесли игру на чужую половину поля по принципу «лучшая оборона – это атака». Шилгавы пришлось менять из-за травмы Челюстку. На 82-й минуте опасно прорвавшийся в левую инсайдную зону Меле не переиграл в ближнем бою Вацлика.

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В общем, сборная Чехии не нашла явных возможностей для сравнения счёта, хотя пыталась продавить номинальных гостей по центру и с помощью навесов. Она вылетает с чемпионата Европы. А сборная Дании следует в полуфинальную стадию, где посоревнуется либо с Украиной, либо с Англией. Получается, что Сборная России в третьем туре проиграла одной из четырёх лучших команд турнира. «Алая гвардия» постарается повторить свой сенсационный успех 1992 года, когда она взяла золотые медали Евро.

Кирилл Иванцов