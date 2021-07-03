Они хотят второй титул: Дания дала победу над Чехией и метнулась в полуфинал Евро

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03 Июля 2021, 20:57,
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Азиатский Баку принимал третий четвертьфинал Евро-2020 – между Чехией и Данией.
|5' Делани Томас (0:1)
|42' Дольберг Каспер (0:2)
|(1:2) Шик Патрик 49'
Проиграв два матча на старте турнира и выиграв следующие два крупно, сборная Дании оказалась в четвертьфинале Евро. У чехов была другая последовательность результатов: победа, ничья, поражение и победа. Чехия заняла в своей группе третье место, а Дания второе. Если вспомнить историю и переместиться на семнадцать лет назад, то мы увидим, что тоже в четвертьфинале Евро-2004 Чехия разгромила Данию 3:0.
Но сейчас уже в начале матча стало ясно, что в итоге такого счёта не будет. На пятой минуте Стрюгер-Ларсен навесил справа с углового, и Делани головой переправил мяч в левый угол с отскоком от газона (0:1). Ну и дальше смотреть игру было нескучно, моменты бывали. Дамсгор выскочил практически один на один с Вацликом, однако пробил парашютом слабо, и Челюстка остановил мяч перед ленточкой. Делани же едва не сделал дубль, откликнувшись на передачу справа, – рядом с ближней штангой.
Чехам надо было отыгрываться, они взяли инициативу в свои руки и производили много навесов. Только реализовывать эти шансы у них не получалось. Ещё после низового проникающего паса Масопуста Голеш пробил слева с острого угла во вратаря. «Алая гвардия» действовала на контратаках – удары Брайтвайта и Дамсгора были достаточно плотными, хоть и не голевыми. Тем не менее на 42-й минуте Дания отметилась вторым взятием чужих ворот. Меле выиграл на левом фланге спринт у Цоуфала и выполнил доставку в штрафную, которую конвертировал в гол Дольберг (0:2).
Западнославянская сборная сделала ставку на быстрый мяч во втором тайме и исполнила её. Дальние удары Крменчика и Янкто остановились на Шмейхеле, а вот забросу Цоуфаля и подсечке Шика ногой в левый угол противоядия в арсенале датчан не обнаружилось (1:2).И тут чехи не додавили своего оппонента, тогда как скандинавы грамотно перенесли игру на чужую половину поля по принципу «лучшая оборона – это атака». Шилгавы пришлось менять из-за травмы Челюстку. На 82-й минуте опасно прорвавшийся в левую инсайдную зону Меле не переиграл в ближнем бою Вацлика.
В общем, сборная Чехии не нашла явных возможностей для сравнения счёта, хотя пыталась продавить номинальных гостей по центру и с помощью навесов. Она вылетает с чемпионата Европы. А сборная Дании следует в полуфинальную стадию, где посоревнуется либо с Украиной, либо с Англией. Получается, что Сборная России в третьем туре проиграла одной из четырёх лучших команд турнира. «Алая гвардия» постарается повторить свой сенсационный успех 1992 года, когда она взяла золотые медали Евро.
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Сборная Дании, Сборная Чехии, евро-2020
Дании вполне по силам выйти в финал. Могут бежать, если надо, все 120 мин, при этом не
забывая, что они футболисты да и играют... по этому чемпу вполне мастеровито. Другие, из тех
что остались, ничем не лучше, разве что Италия. Своим "движом" могут подавить и их, так же
как Австрия.. как пример.
У Чехии убогий футбол, явно уступали по классу. Одни тупые навесы
Чехия неплохая сборная, но Дания чуть лучше. С победой датчан!
Браво Дания!!!
История развивается по спирали! И такая боевая сборная Дании, объединённая потерей Эриксена (как и тогда, но ситуация была чуть иная), может добиться чего угодно на этом турнире, вплоть до победы. Дольберг, конечно, неогранённый талант, а также последний, кто удачно не пристроился из Аякса. Надеюсь, трансферное окно это исправит. Шик, безусловно, хорош. Даже немного удивило, что сменили его, несмотря на усталость... Но он по максимуму отыграл на этом турнире и принёс славу как себе, так и команде. Чехи вообще, несмотря на небольшие ошибки сегодня (Дания должна была забивать больше) проявили себя неуступчивой, крепкой командой, которая славится комбинационной игрой, а не автобусом... Очень жаль, что не увидим их уже на Евро, но такова сэ ля ви. Дания же сегодня несколько пожалела соперника и уверенно шагает дальше. Не симпатизировать этой сборной нельзя. Жаль, Эриксен не участвует в её успехах. Но его фактор всё же несколько больше, чем некоторые считают. Он сплотил команду. Многие рвут жилы на поле во многом из-за него. И продолжат рвать, несмотря на итог. Спасибо командам за игру.
Молодцы датчане, растут прям по ходу турнира.
Молодцы Датчане , у меня создалось впечетление что могли прибавить , но сэкономили силы , очень грамотно , умно , пасы , как по линеечке , жаль Эриксона нет . Симатичная команда . надеюсь что сними будет играть Украина ))
А я надеюсь, что с ними будет играть Англия. И проиграет, израсходовав все силы с Украиной)))