Карасёв будет работать на матче Чехия - Дания в 1/4 финала Евро-2020

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01 Июля 2021, 11:36,
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Стала известна судейская бригада, которая обслужит поединок 1/4 финала Евро-2020 между сборными Дании и Чехии. Главным рефери встречи назначен голландец Бьорн Кёйперс.
Стоит отметить, что в состав бригады включен российский арбитр Сергей Карасёв. Он выступит в качестве запасного судьи.
Поединок Чехия - Дания состоится в Баку на стадионе «Олимпийский» в субботу, 3 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
В полуфинале чемпионата Европы победитель этого матча встретится с Англией или Украиной.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сергей Карасёв