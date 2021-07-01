Карасёв будет работать на матче Чехия - Дания в 1/4 финала Евро-2020

Стала известна судейская бригада, которая обслужит поединок 1/4 финала Евро-2020 между сборными Дании и Чехии. Главным рефери встречи назначен голландец Бьорн Кёйперс.

Стоит отметить, что в состав бригады включен российский арбитр Сергей Карасёв. Он выступит в качестве запасного судьи.

Поединок Чехия - Дания состоится в Баку на стадионе «Олимпийский» в субботу, 3 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В полуфинале чемпионата Европы победитель этого матча встретится с Англией или Украиной.