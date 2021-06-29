​Хавбек сборной Чехии: «Жаль, что придётся играть в Баку»

Полузащитник сборной Чехии Антонин Барак не в восторге от предстоящей долгой поездки в Баку на матч 1/4 финала чемпионата Европы против Дании.

«Нам очень жаль, что мы не можем провести четвертьфинал где-нибудь ещё, кроме Баку, потому что мы не сможем привлечь туда болельщиков и наши семьи. Для меня это непонятно. Я не могу это принять. Лучше бы мы играли в Копенгагене, даже если бы это было на руку нашему сопернику», - приводит слова Барака ceskatelevize.cz.

Сборные Чехии и Дании разыграют путёвку в полуфинал чемпионата Европы в субботу, 3 июля. Стартовый свисток в Баку прозвучит в 19:00.