ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

«Сампдория» заявила, что Дамсгор не продаётся

29 Июня 2021, 15:43,

Полузащитник итальянской «Сампдории» и сборной Дании Миккель Дамсгор привлек повышенное внимание топ-клубов своим выступлением на чемпионате Европы. По сообщениям СМИ, «Барселона» и «Милан» готовы заплатить 50 миллионов евро за восходящую звезду. Goal сообщает, что «Сампдория» не намерена расставаться с футболистом, несмотря на очень заманчивые предложения.

Итальянский клуб планирует сохранить Дамсгора, так как его боссы уверены в том, что цена на игрока будет расти. Кроме «Барселоны» и «Милана» интерес к датскому вундеркинду также приписывают лондонским «Тоттенхэму» и «Вест Хэму».

На проходящем чемпионате Европы Дамсгор вместе со сборной Дании уже дошли до стадии четвертьфинала, где встретятся со сборной Чехии. Сам же игрок появлялся на поле в трех матчах и записал в них на свой счет гол и голевую передачу.


0
Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Сампдория, Миккель Дамсгор
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы  
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев  
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола  
​Правило гостевого гола отменили – почему это плохо
​Правило гостевого гола отменили – почему это плохо  
Популярные материалы
Франция предала футбол и ответила за это
Франция предала футбол и ответила за это
Определились все пары 1/8 финала Евро-2020
Определились все пары 1/8 финала Евро-2020
С кем сыграет Украина в 1/8 финала
С кем сыграет Украина в 1/8 финала
«Барселона» предложит двух игроков за Роналду
«Барселона» предложит двух игроков за Роналду
Как сборной Украины пройти в плей-офф чемпионата Европы
Как сборной Украины пройти в плей-офф чемпионата Европы