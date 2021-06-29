«Сампдория» заявила, что Дамсгор не продаётся

Полузащитник итальянской «Сампдории» и сборной Дании Миккель Дамсгор привлек повышенное внимание топ-клубов своим выступлением на чемпионате Европы. По сообщениям СМИ, «Барселона» и «Милан» готовы заплатить 50 миллионов евро за восходящую звезду. Goal сообщает, что «Сампдория» не намерена расставаться с футболистом, несмотря на очень заманчивые предложения.

Итальянский клуб планирует сохранить Дамсгора, так как его боссы уверены в том, что цена на игрока будет расти. Кроме «Барселоны» и «Милана» интерес к датскому вундеркинду также приписывают лондонским «Тоттенхэму» и «Вест Хэму».

На проходящем чемпионате Европы Дамсгор вместе со сборной Дании уже дошли до стадии четвертьфинала, где встретятся со сборной Чехии. Сам же игрок появлялся на поле в трех матчах и записал в них на свой счет гол и голевую передачу.