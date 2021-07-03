​Шик догнал Роналду на вершине рейтинга бомбардиров Евро-2020

В субботу вечером третью путёвку в полуфинал чемпионата Европы разыгрывают сборные Чехии и Дании. Датчане в первом тайме смогли забить дважды, но чехи в дебюте второй половины игры сократили разрыв в счёте. Автором гола стал Патрик Шик, который точно пробил из центра штрафной площади в касание после паса с правого фланга.

Таким образом, Шик догнал на вершине рейтинга бомбардиров текущего чемпионата Европы Криштиану Роналду. У футболистов по пять забитых мячей на текущем турнире.

Добавим, что для Криштиану Роналду и его сборной Португалии турнир завершился на стадии 1/8 финала из-за поражения от Бельгии (0:1).