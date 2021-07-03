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​Шик догнал Роналду на вершине рейтинга бомбардиров Евро-2020

03 Июля 2021, 20:33,

В субботу вечером третью путёвку в полуфинал чемпионата Европы разыгрывают сборные Чехии и Дании. Датчане в первом тайме смогли забить дважды, но чехи в дебюте второй половины игры сократили разрыв в счёте. Автором гола стал Патрик Шик, который точно пробил из центра штрафной площади в касание после паса с правого фланга.

Таким образом, Шик догнал на вершине рейтинга бомбардиров текущего чемпионата Европы Криштиану Роналду. У футболистов по пять забитых мячей на текущем турнире.

Добавим, что для Криштиану Роналду и его сборной Португалии турнир завершился на стадии 1/8 финала из-за поражения от Бельгии (0:1).

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Криштиану Роналду, Сборная Чехии, Патрик Шик
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