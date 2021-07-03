​Фанаты из Дании спели песню о Дзюбе и сборной России

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03 Июля 2021, 18:22,
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«Матч ТВ» опубликовал на своей страничке в «Твиттере» фрагмент сюжета, в котором фанаты из Дании поют песню об Артёме Дзюбе и сборной России.
Слова песни довольно простые: «Мы любим Дзюбу и Россию. Дзюбу и Россию!».
Болельщики из Дании спели песню в честь Дзюбы— Матч ТВ (@MatchTV) July 3, 2021
В ней мало слов, но отлично понятен посыл: они любят Артема и Россию pic.twitter.com/CyqVFb6oLH
Напомним, что на групповой стадии в матче сборных Дании и России Артём Дзюба отметился голом с пенальти. Впрочем, датская национальная команда победила со счётом 4:1 и пробилась в плей-офф, а российская сборная финишировала в группе последней.
В субботу сборная Дании проведёт четвертьфинал чемпионата Европы против Чехии. Матч стартует в Баку в 19:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Артём Дзюба, Сборная Дании
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