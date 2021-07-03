​Фанаты из Дании спели песню о Дзюбе и сборной России

«Матч ТВ» опубликовал на своей страничке в «Твиттере» фрагмент сюжета, в котором фанаты из Дании поют песню об Артёме Дзюбе и сборной России.

Слова песни довольно простые: «Мы любим Дзюбу и Россию. Дзюбу и Россию!».

Болельщики из Дании спели песню в честь Дзюбы



В ней мало слов, но отлично понятен посыл: они любят Артема и Россию pic.twitter.com/CyqVFb6oLH — Матч ТВ (@MatchTV) July 3, 2021

Напомним, что на групповой стадии в матче сборных Дании и России Артём Дзюба отметился голом с пенальти. Впрочем, датская национальная команда победила со счётом 4:1 и пробилась в плей-офф, а российская сборная финишировала в группе последней.

В субботу сборная Дании проведёт четвертьфинал чемпионата Европы против Чехии. Матч стартует в Баку в 19:00 по московскому времени.