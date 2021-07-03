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​Фанаты из Дании спели песню о Дзюбе и сборной России

03 Июля 2021, 18:22,

«Матч ТВ» опубликовал на своей страничке в «Твиттере» фрагмент сюжета, в котором фанаты из Дании поют песню об Артёме Дзюбе и сборной России.

Слова песни довольно простые: «Мы любим Дзюбу и Россию. Дзюбу и Россию!».

 

Напомним, что на групповой стадии в матче сборных Дании и России Артём Дзюба отметился голом с пенальти. Впрочем, датская национальная команда победила со счётом 4:1 и пробилась в плей-офф, а российская сборная финишировала в группе последней.

В субботу сборная Дании проведёт четвертьфинал чемпионата Европы против Чехии. Матч стартует в Баку в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Артём Дзюба, Сборная Дании
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Комментарии (1)
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0
Милка
03 Июля 2021, 18:59

Это была БДСМ любовь

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