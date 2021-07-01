Васс: «Я должен успеть восстановиться к матчу с Чехией»

Полузащитник сборной Дании Даниэль Васс может успеть восстановиться к игре против Чехии.

«У меня болело горло и была высокая температура, поэтому я не играл с Уэльсом, но сейчас мне гораздо лучше. Я должен успеть восстановиться к четвертьфиналу, хорошо, что мы имели дополнительные пару дней отдыха перед матчем против Чехии», - цитирует Васса пресс-служба УЕФА.

Матч между сборными Чехии и Дании состоится в субботу, третьего июля, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 19:00 по московскому времени. В 1/8 финала сборная Дании уверенно переиграла сборную Уэльса (4:0), но Васс этот матч пропускал.

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