Капитан сборной Чехии завершил международную карьеру

Хавбек и капитан сборной Чехии Владимир Дарида принял решение о завершении карьеры в национальной команде. Об этом он сообщил после вылета с чемпионата Европы - 2020. Слова игрока приводит пресс-служба сборной.

«Только в этом сезоне я провел более 140 дней вне дома из-за матчей и тренировочных сборов. Хочу больше времени уделять своим родным», - объяснил свое решение 30-летний полузащитник.

Дарида провел в составе сборной Чехии 76 поединков и отметился восемью забитыми мячами.

На Евро-2020 чехи дошли до 1/4 финала, где уступили Дании со счетом 1:2.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру