​Сборная Дании вошла в историю Евро

Сборная Дании в субботу вечером пробилась в полуфинал чемпионата Европы, обыграв Чехию с результатом 2:1. При этом датчане вошли в историю Евро. Ранее ни одной команде не удавалось добраться до стадии 1/2 финала после двух поражений на групповой стадии. Об этом сообщает Opta.

Напомним, сборная Дании смогла занять второе место в группе В с тремя зачётными баллами. Команда Каспера Хьюлманда проиграла Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2), но разгромила Россию (4:1).

В полуфинале чемпионата Европы сборная Дании сыграет либо против Украины, либо против Англии. Эти команды проводят четвертьфинальный поединок в Риме.