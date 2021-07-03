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​Сборная Дании вошла в историю Евро

03 Июля 2021, 23:02,

Сборная Дании в субботу вечером пробилась в полуфинал чемпионата Европы, обыграв Чехию с результатом 2:1. При этом датчане вошли в историю Евро. Ранее ни одной команде не удавалось добраться до стадии 1/2 финала после двух поражений на групповой стадии. Об этом сообщает Opta.

Напомним, сборная Дании смогла занять второе место в группе В с тремя зачётными баллами. Команда Каспера Хьюлманда проиграла Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2), но разгромила Россию (4:1).

В полуфинале чемпионата Европы сборная Дании сыграет либо против Украины, либо против Англии. Эти команды проводят четвертьфинальный поединок в Риме.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Дании
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