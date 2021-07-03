«Спартак»: «Наших футболистов на Евро-2020 больше, чем игроков «Реала»

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03 Июля 2021, 16:48,
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В англоязычном твиттер-аккаунте московского «Спартака» высказались о представительстве команды на Евро-2020.
«На чемпионате Европы сейчас больше футболистов «Спартака», чем игроков «Реала», - подчеркнула пресс-служба вице-чемпиона России.
Напомним, что на континентальном турнире за сборную Чехии выступает хавбек «красно-белых» Алекс Крал.
В субботу, 3 июля, чешская команда встретится со сборной Дании в 1/4 финала Евро-2020. Начало поединка запланировано в 19:00 мск. Текстовая трансляция пройдет на Liveresult.ru.
Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Реал Мадрид
Поэтому команда в жопе...