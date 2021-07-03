«Спартак»: «Наших футболистов на Евро-2020 больше, чем игроков «Реала»

В англоязычном твиттер-аккаунте московского «Спартака» высказались о представительстве команды на Евро-2020.

«На чемпионате Европы сейчас больше футболистов «Спартака», чем игроков «Реала», - подчеркнула пресс-служба вице-чемпиона России.

Напомним, что на континентальном турнире за сборную Чехии выступает хавбек «красно-белых» Алекс Крал.

В субботу, 3 июля, чешская команда встретится со сборной Дании в 1/4 финала Евро-2020. Начало поединка запланировано в 19:00 мск. Текстовая трансляция пройдет на Liveresult.ru.