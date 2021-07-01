Янкто – об игре со сборной Дании: «Исход матча решат мелкие детали»

Полузащитник сборной Чехии Якуб Янкто пообщался с журналистами перед матчем против Дании.

«Игра будет отличаться от матча против сборной Голландии, где мы сделали упор на контратаки, потому что знали, что некоторые их атакующие футболисты не будут быстро возвращаться в защиту. С датчанами это не пройдёт, они моментально возвращаются на свои позиции после потери мяча. Мы должны быть сконцентрированы все 90 минут, постараемся показать свою игру. Мелкие детали решат исход матча. Если мы сыграем на своем уровне, то у нас будут шансы на выход в полуфинал», - цитирует Янкто пресс-служба УЕФА.

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