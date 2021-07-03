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​Сборные Чехии и Дании назвали стартовые составы

03 Июля 2021, 17:47,

Третью путёвку в четвертьфинал Евро-2020 разыграют сборные Чехии и Дании. Команды уже объявили составы, в которых они выйдут на футбольное поле.

В составе сборной Чехии с первых минут выйдут такие игроки: Вацлик, Челустка, Цоуфал, Калас, Барак, Голеш, Шик, Масопуст, Шевчик, Соучек, Боржил.

Главный тренер сборной Дании Каспел Хьюлманд решил выпустить на поле с первых минут следующих исполнителей: Шмейхель, Вестергор, Кьяер, Меле, Кристенсен, Дилейни, Брайтвайт, Дольберг, Дамсгор, Стрюгер-Ларсен, Хейбьёрг.

Матч между сборными Чехии и Дании начнётся в Баку в семь часов вечера по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Дании, Сборная Чехии
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Комментарии (1)
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0
HG2017
03 Июля 2021, 18:07

Вас и Меле в составе? ))

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