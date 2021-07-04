​Эриксен отправил сообщение в чат игроков сборной Дании

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04 Июля 2021, 14:34,
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В субботу вечером сборная Дании пробилась в полуфинал чемпионата Европы, обыграв Чехию с результатом 2:1.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, после завершения матча в чат игроков сборной Дании в WhatsApp написал Кристиан Эриксен. Он оставил сообщение со следующим текстом: «Я горжусь вами».
Напомним, Кристиан Эриксен перенёс остановку сердца в стартовой игре сборной Дании на чемпионате Европы. Футболист перенёс операцию – ему имплантировали дефибриллятор. Пока неизвестно, сможет ли Эриксен продолжить футбольную карьеру.
В полуфинале чемпионата Европы сборная Дании сыграет против Англии. Встреча пройдёт 7 июля.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Дании, Кристиан Эриксен