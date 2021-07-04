​Эриксен отправил сообщение в чат игроков сборной Дании

В субботу вечером сборная Дании пробилась в полуфинал чемпионата Европы, обыграв Чехию с результатом 2:1.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, после завершения матча в чат игроков сборной Дании в WhatsApp написал Кристиан Эриксен. Он оставил сообщение со следующим текстом: «Я горжусь вами».

Напомним, Кристиан Эриксен перенёс остановку сердца в стартовой игре сборной Дании на чемпионате Европы. Футболист перенёс операцию – ему имплантировали дефибриллятор. Пока неизвестно, сможет ли Эриксен продолжить футбольную карьеру.

В полуфинале чемпионата Европы сборная Дании сыграет против Англии. Встреча пройдёт 7 июля.