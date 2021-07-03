Дания заслуженно переиграла Чехию, шагнув в полуфинал Евро

Сборная Дании стала ещё одним полуфиналистов чемпионата Европы. Скандинавы в первом тайме забили два мяча чехам, и этого запаса хватило для итоговой победы.

В субботу определялись ещё два полуфиналиста чемпионата Европы. В самой неожиданной паре четвертьфиналистов встречалась сборные Дании и Чехии. Едва ли кто-то изначально предполагал, что именно они будут соперничать между собой за место в четвёрке сильнейших. Пожалуй, фаворитом всё же выглядели скандинавы, которые проводят неплохой турнир. Чехи же при всём уважении так далеко забрались не без доли везения.

Сборная Дании быстро открыла счёт. После первого же заработанного углового Делани в гордом одиночестве из центра штрафной головой отправил мяч с отскоком от земли в цель. Защитники чехов разобрали высоких оппонентов, а вот про полузащитника просто забыли.

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Датчане продолжали владеть инициативой и атаковать. Скандинавы просто оккупировали чужую половину полю, атакую по-разному. Правда, чехи больше не допускали опасных моментов. Лишь на 11-й минуте чехи впервые подошли к штрафной датчан, когда Шик слева вошёл в штрафную, но его удар был заблокирован. Тут же скандинавы ответили намного острее. Хёйбьерг сделал передачу со своей половины поля в чужую штрафную, Дамсгор убегал от защитников на рандеву с Вацликом, но толком пробить не смог, просто ткнув мяч мимо голкипера, но того подстраховал партнёр. Вскоре чехи заработали штрафной, и футбольный снаряд отлетел на линию штрафной, откуда слёта пальнул Шевчик, но получилось намного выше.

Датчане вскоре создали ещё один голевой момент. Стрюгер-Ларсен слева сделал передачу в центр штрафной, где чехи вновь потеряли Делани, а тот бил в касание, но в створ не попал. В середине тайма чехи создали отличный момент. Шмейхель ошибся, отдав мяч низом на Масопуста, тот приблизился к штрафной, казалось, вышел на ударную позицию, но вместо этого аккуратно покатил вразрез на Голеша, который с острого угла не смог переиграть голкипера скандинавов, который вышел из ворот. Вскоре после углового Соучек выиграл борьбу, но головой пробил мимо.

За десять минут до конца первого тайма красивый гол пытался забить Соучек, но после навеса не попал по мячу ударом через себя. Футбольный снаряд долетел до Голеша, который пробил в створ, но несильно, и Шмейхель его забрал. В ответ Дамсгор справа прошёл, вошёл в штрафную и пробил, но Вацлик спас.

В конце первого тайма датчане удвоили преимущество. Скандинавы провели быструю атаку левым флангом, Меле внешней стороной стопы навесил в штрафную, Брайтвайт головой немного не дотянулся, но мяч долетел до Дольберга, который с линии вратарской расстрелял Вацлика, у которого вновь не было шансов. Пожалуй, лучше вариант по итогам первого тайма для датчан и представить было сложно.

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Второй тайм чехи начали с неплохого момента. Вышедший в перерыве на замену Крменчик с линии штрафной бил в дальний угол, но Шмейхель выручил команду. Тут же чехи всё же забили. Цоуфал слева сделал передачу в центр штрафной, а Шик в касание пробил в дальний угол, не оставив Шмейхелю шансов.

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Казалось, что теперь игра станет ещё более атакующей, чем в первом тайме, но вышло, наоборот. Датчане стали действовать с большей оглядкой на свои ворота. Чехи вскоре провели пару атак, но ничего опаснее удара Крменчика, который заблокировал Вестергор не вышло. При этом и сами датчане не шли вперёд. Лишь вышедший на замену Поульсен чуть взбодрил ситуацию. Сначала после его удара Брайтвайт бил из неплохого положения, но Цоуфал принял его на себя. Потом Поульсен сам уже совершил рывок к чужой штрафной и выстрелил, но Вацлик был к этому готов. Затем форвард вновь пробил из-за пределов штрафной в касание в створ, но голкипер чехов опять был готов.

За восемь минут до конца основного времени датчане могли решать исход матча. Поульсен красивым передачей вывел Меле под углом на рандеву с Вацликом. Защитник решил пробить сам, но переиграть вратаря не смог. При этом Меле пожадничал, так он мог отдавать партнёру, который был пред пустыми воротами.

Чехи пытались в концовке навалиться и перевести матч в овертайм. Подопечные Шилхавы катали мяч вокруг штрафной, навешивали внутрь ней, но датчане отбивались спокойно. При этом скандинавы очень грамотно держали мяч, убивая время. У чехов был по сути один момент – после выноса Барак бил из-за пределов штрафной в касание6 но в створ не попал.

Третьим полуфиналистом Евро стала сборная Дании. Её соперник определится также в субботу в матче команд Англии и Украины.