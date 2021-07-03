​Стюарды конфисковали радужный флаг на трибуне в Баку

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03 Июля 2021, 19:50,
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В субботу вечером сборные Чехии и Дании проводят четвертьфинальный поединок чемпионата Европы в Баку. Как сообщает DW Sports, стюарды конфисковали радужный флаг у нескольких датских болельщиков.
It appears that stewards in the stadium have confiscated a -flag from two Denmark fans... #EURO2020 #CZEDEN #Baku pic.twitter.com/NyU37IvdTg— DW Sports (@dw_sports) July 3, 2021
Ранее УЕФА запретил использование радужных рекламных баннеров в Баку и Санкт-Петербурге, опасаясь возможного нарушения законодательства Азербайджана и России соответственно.
Отметим, что радужный флаг является символом ЛГБТ-сообщества.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Дании
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