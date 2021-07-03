​Стюарды конфисковали радужный флаг на трибуне в Баку

В субботу вечером сборные Чехии и Дании проводят четвертьфинальный поединок чемпионата Европы в Баку. Как сообщает DW Sports, стюарды конфисковали радужный флаг у нескольких датских болельщиков.

It appears that stewards in the stadium have confiscated a -flag from two Denmark fans... #EURO2020 #CZEDEN #Baku pic.twitter.com/NyU37IvdTg — DW Sports (@dw_sports) July 3, 2021

Ранее УЕФА запретил использование радужных рекламных баннеров в Баку и Санкт-Петербурге, опасаясь возможного нарушения законодательства Азербайджана и России соответственно.

Отметим, что радужный флаг является символом ЛГБТ-сообщества.

Следить за развитием событий в матче сборных Чехии и Дании можно на страницах LiveResult в подробной текстовой трансляции.