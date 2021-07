​Стюарды конфисковали радужный флаг на трибуне в Баку

В субботу вечером сборные Чехии и Дании проводят четвертьфинальный поединок чемпионата Европы в Баку. Как сообщает DW Sports, стюарды конфисковали радужный флаг у нескольких датских болельщиков.

It appears that stewards in the stadium have confiscated a -flag from two Denmark fans... #EURO2020 #CZEDEN #Baku pic.twitter.com/NyU37IvdTg