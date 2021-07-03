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​Стюарды конфисковали радужный флаг на трибуне в Баку

03 Июля 2021, 19:50,

В субботу вечером сборные Чехии и Дании проводят четвертьфинальный поединок чемпионата Европы в Баку. Как сообщает DW Sports, стюарды конфисковали радужный флаг у нескольких датских болельщиков.

 

Ранее УЕФА запретил использование радужных рекламных баннеров в Баку и Санкт-Петербурге, опасаясь возможного нарушения законодательства Азербайджана и России соответственно.

Отметим, что радужный флаг является символом ЛГБТ-сообщества.

Следить за развитием событий в матче сборных Чехии и Дании можно на страницах LiveResult в подробной текстовой трансляции.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Дании
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
03 Июля 2021, 19:53

на кол их пусть покайфут заднеприводные

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