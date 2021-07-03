​Бывший игрок сборной Дании Хельвег: «Игра против Чехии будет нервной»

Бывший защитник сборной Дании и «Милана» Томас Хельвег дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» по поводу матча датчан против Чехии в четвертьфинале чемпионата Европы.

- Какие ваши ожидания от игры?

Я думаю, что наша сборная прогрессирует по ходу всего турнира. Это связано как с командным духом, так и с отличной работой тренерского штаба. На этот раз он подобрался очень сильный, а люди там отлично друг друга дополняют. Мне кажется, что игра против сборной Чехии будет очень нервной, каждый будет опасаться ошибиться, но всё-таки мне кажется, что благодаря более качественным игрокам сборная Дании пройдёт дальше.

Следить за матчем Чехия – Дания можно в текстовом репортаже.