Чехия - Дания: где смотреть прямую трансляцию онлайн

«Тёмные лошадки» Евро-2020, сборные Чехии и Дании, поспорят за право сыграть аж в полуфинале турнира, который складывался для них не совсем удачно. Групповой этап был пройден со скрипом, но главное, что в играх на вылет были выбиты Голландия и Уэльс. Сегодня датчане считаются фаворитом.

В 19:00 начнется эфир на каналах «Россия 1», «Футбол 1» (Украина), «Футбол 2» (Украина), «Беларусь 5», «Беларусь 5 Интернет», «Казахстан ТВ» и «Казспорт». Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru.

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