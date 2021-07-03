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Чемпионат Европы по футболу 2020
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​На Евро установлен ещё один рекорд

03 Июля 2021, 19:44,

В субботу вечером третий билет в полуфинал чемпионата Европы разыгрывают сборные Чехии и Дании. Номинальные гости – датчане – отпраздновали забитый гол уже на пятой минуте, когда Томас Делани точно пробил головой после подачи от углового флажка.

Гуру футбольной статистики из Opta сообщают о том, что на чемпионате Европы был установлен рекорд по голам головой. Результативный удар Делани стал 24-м на Евро-2020, забитым этой частью тела.

Справедливости ради, стоит сказать, что это только второй чемпионат Европы, в котором принимают участие 24 команды.  

Следить за игрой между сборными Чехии и Дании можно в текстовой трансляции.

Напомним, что ранее на Евро-2020 был побит рекорд по автоголам (10). На текущем турнире было забито больше автоголов, чем на всех предыдущих Евро. 

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Дании
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