Испания не смогла обыграть шведов, но показала новую перспективную команду

Сборная Испании не смогла стартовать с победы на Евро, разойдясь дома вничью со шведами. Тем не менее не стоит критиковать команду Луиса Энрике. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» видит перспективы у этой испанской команды.

Самое простое – это раскритиковать испанцев: хозяева турнира не смогли обыграть не самую топовую команду Швеции, даже не забили ни одного гола! Однако это был бы очень поверхностный взгляд. Надо признать, что шведы смогли увезти из Севильи очко во многом благодаря своему вратарю: Ольсен совершил несколько впечатляющих сейвов. Так что потеря очков для испанцев – это скорее несчастный случай.

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Если же откинуть призму результата, то испанцы очень понравились. Луис Энрике серьёзно обновил команду по сравнению с той, которая выступала на чемпионате мира-2018. По сравнению с матчем против России на мундиале трёхлетней давности на поединок против шведов вышли всего двое – Альба да Коке. Надо признать, что мог бы сыграть Бускетс, которому помешал коронавирус, и Рамос, которого Энрике просто отцепил. Тем не менее, в любом случае испанская команда обновилась.

При этом испанцы не только кадрово поменялись, но и немного поменяли стилистику. Опять же статистика этого не покажет – испанцы вновь много владели мячом. Однако подопечные Энрике не просто катали футбольный снаряд, а искали варианты. Если через центр у испанцев игра не слишком хорошо шла, то вот за счёт флангов команда выглядела очень интересно. Естественно, это приводило к навесам и прострелам, что было не слишком типично для испанцев эпохи Хави и Иньесты.

Отдельно стоит отметить то впечатление, которое в этой команде оставил Ольмо. Футболист «Лейпцига» и головой замыкал навесы, и бил издали. Откровенно говоря, такого игрока в составе сборной Испании давно не было. Ольмо серьёзно добавил вариативности своей команде. Все мы помним, что раньше испанцы ничего не могли сделать, если тики-така не приносила результат. Теперь же появился Ольмо, который может искать иные пути к воротам соперника.

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При этом у испанцев, кажется, появился новый креативный полузащитник в средней линии, который умеет умными передачами разрывать оборону соперника. Речь, конечно, о Педри. Его черпачок на Альбу в компенсированное время был близок к гениальному, но Сарабия не смог замкнуть прострел. Забей форвард с прострела защитником, это всё равно был бы гол имени полузащитника.

В целом испанцы провели хороший матч и показали очень интересную новую команду. Если подопечные Луиса Энрике добавят в реализации (привет, Мората!), то этот коллектив вполне может стать реальным претендентом на попадание в финал Евро. Во всяком случае испанцы показали более цельный футбол, чем англичане, например.

При этом испанцы могли и проиграть. У шведов было несколько убойных моментов, но все они были созданы Исаком за счёт индивидуального мастерства. Это были не какие-то системные ошибки в обороне пиренейцев, что должно внушать оптимизм. При этом, конечно, один в один надо играть смелее, всё же на турнире есть более мастеровитые форварды, чем Исак. Однако это можно списать на некую нервозность защитников испанской команды, которые ещё не привыкли играть на крупных форумах национальных команд.

Делать выводы по первому матчу слишком преждевременно. Испанцы оставили позитивное впечатление, хоть и не выиграли. Посмотрим, что будет дальше, но, кажется, что эта команда способна далеко пойти на нынешнем Евро.

Андрей Центров