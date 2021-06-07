Альбиоль - очередной новичок сборной Испании

Форс-мажор из-за заболевания капитана сборной Испании Серхио Бускетса коронавирусом вынудил тренерский штаб команды срочно довызывать в команду свежих игроков.

Ранее в понедельник получили приглашения представители Ла Лиги Карлос Солер («Валенсия») и Браис Мендес («Сельта»), а также - Премьер-лиги Англии Родриго Морено («Лидс») и Пабло Форнальс («Вест Хэм»). Также было отмечено, что это не последние новички в сборной Испании.

Как сообщила пресс-служба сборной Испании, в тренировочный лагерь прибудет также Рауль Альбиоль, который представляет «Вильярреал». Новые игроки будут готовиться к Евро отдельно от других футболистов.