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Альбиоль - очередной новичок сборной Испании

07 Июня 2021, 22:36,

Форс-мажор из-за заболевания капитана сборной Испании Серхио Бускетса коронавирусом вынудил тренерский штаб команды срочно довызывать в команду свежих игроков.

Ранее в понедельник получили приглашения представители Ла Лиги Карлос Солер («Валенсия») и Браис Мендес («Сельта»), а также - Премьер-лиги Англии Родриго Морено («Лидс») и Пабло Форнальс («Вест Хэм»). Также было отмечено, что это не последние новички в сборной Испании.

Как сообщила пресс-служба сборной Испании, в тренировочный лагерь прибудет также Рауль Альбиоль, который представляет «Вильярреал». Новые игроки будут готовиться к Евро отдельно от других футболистов.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Испании, Рауль Альбиоль
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