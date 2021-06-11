​Игроков сборной Испании вакцинировали

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11 Июня 2021, 18:50,
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Как и ожидалось, в пятницу футболисты сборной России были вакцинированы от коронавирусной инфекции. Информация размещена на официальном сайте команды.
Напомним, что ранее в сборной Испании был выявлен заражённый коронавирусом. Положительный тест сдал полузащитник Серхио Бускетс. Ситуация вынудила тренерский штаб вызвать ряд игроков для подготовки в параллельном лагере сборной.
Первую игру на чемпионате Европы сборная Испании проведёт в понедельник, 14 июня. В этот день «красная фурия» сыграет в Севилье против Швеции.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Испании