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Коронавирус в лагере сборной Испании: заболел Бускетс

06 Июня 2021, 23:22,

С неожиданными проблемами накануне старта чемпионата Европы столкнулась сборная Испании. По информации пресс-службы национальный команды, у капитана «фурии рохи» Серхио Бускетса диагностирован коронавирус. Согласно инструкций медицинского протокола, заболевшего футболиста изолировали от партнеров по команде, которые также сдали тест на COVID-19. К счастью, заболевших больше нет.

Отметим, что это первый случай заболевания коронавирусом у готовящихся к Евро-2020 сборных. Испанцам предстоит сыграть на турнире как минимум против Словакии, Швеции и Польши.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Испании, Серхио Бускетс
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