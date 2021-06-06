Коронавирус в лагере сборной Испании: заболел Бускетс

С неожиданными проблемами накануне старта чемпионата Европы столкнулась сборная Испании. По информации пресс-службы национальный команды, у капитана «фурии рохи» Серхио Бускетса диагностирован коронавирус. Согласно инструкций медицинского протокола, заболевшего футболиста изолировали от партнеров по команде, которые также сдали тест на COVID-19. К счастью, заболевших больше нет.

Отметим, что это первый случай заболевания коронавирусом у готовящихся к Евро-2020 сборных. Испанцам предстоит сыграть на турнире как минимум против Словакии, Швеции и Польши.