Диего Льоренте разрешили вернуться в сборную Испании после трёх отрицательных тестов на коронавирус

Защитник сборной Испании Диего Льоренте получил добро на возвращение в состав команды, которая готовится к старту на чемпионате Европы. Турнир в эти минуты открывается матчем в Риме.

В среду стало известно о том, что у Льоренте был диагностирован коронавирус. Тем не менее, только после третьего подряд отрицательного теста на COVID-19 футболисту разрешили вернуться в общую группу. Об этом сообщила пресс-служба испанской сборной в «Твиттере».

Напомним, что до сих пор вне команды действительно заболевший коронавирусом Серхио Бускетс, на которого продолжает рассчитывать главный тренер Луис Энрике.

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