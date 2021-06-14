Сборная Испании установила рекорд Евро-2020 по проценту владения мячом

Первый тайм матча между сборными Испании и Швеции на чемпионате Европы 2020 года войдёт в историю турнира. Начиная с 1980 года, когда начали собирать статистику точных передач, еще ни одна команда на Евро не выполняла к перерыву 430 передач. Таким образом, испанцы стали автором рекорда.

Помимо этого команда Луиса Энрике отдала 303 паса на чужой половине поля, чего также ранее не встречалось. Шведы же стали авторами антирекорда по этому показателю, всего 38 передач за центральной линией поля.

Несмотря на перевес по статистическим данным, сборная Испании не смогла открыть счет в первом тайме.

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