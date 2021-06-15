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Супермомент Мораты у ворот сборной Швеции - видео

15 Июня 2021, 00:29,

Первая нулевая ничья на чемпионате Европы 2020 года зафиксирована в противостоянии сборных Испании и Швеции. Скандинавы сосредоточились на удержании стартового счета, а соперник при подавляющем преимуществе так и не смог отправить мяч в сетку ворот противника.

Что касается опасных моментов, то не было равных шансу Альваро Мораты, который на 42-й минуте оказался сам перед воротами после того, как защитник не попал по мячу. Удар испанца с 15 метров, и мяч полетел мимо голкипера и правее рамки.

Видео супершанса Мораты представлено ниже.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Испании, Альваро Мората
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