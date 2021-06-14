Испанцы и шведы выдали бодрый матч, но открыть счёт не смогли

Сборная Испании много владела мячом и создала много моментов в матче против шведов. Правда, и скандинавы имели несколько убойных возможностей, чтобы открыть счёт. В итоге же команды завершили матч нулями, но уж точно не унылыми.

В понедельник в борьбу на чемпионате Европы вступила сборная Испании, которую традиционно причисляют к фаворитам. Её первым соперником стала команда Швеции. Накануне поединка обе сборные испытывали проблемы с составом, так как в них были выявлены футболисты, заболевшие коронавирусом. Так или иначе, испанцы дома на стадионе в Севилье выглядели явными фаворитам. Стоит напомнить, что ранее в этой группе встретились словаки и поляки, матч между которыми завершился победой первых со счётом 2:1.

Начало матча было отложено на несколько минут, так как у одних из ворот возникли проблемы с сеткой. Тем не менее, это не сбило настрой испанцев, которые с первых минут прижали шведов к воротам. Уже в дебюте подопечные Луиса Энрике заработали пару угловых, но шведы отбивались. Первый голевой момент возник на шестнадцатой минуте. После навеса из центра Ольмо головой пробил с отскоком от земли, но Ольсен реагировал и вытащил мяч из угла.

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Следующий момент испанцы создали минут через шесть. Испанцы провели атаку левым краем, которую Коке завершал ударом из пределов штрафной, но чуть не попал в дальний угол. Вскоре представитель «Атлетико» упустил ещё один момент. Ольмо слева прострелил в центр штрафной, но Коке пробил выше. За десять минут до конца первого тайма Себастьян Ларссон едва навешивал справа, но мяч свалился и летел в створ ворот, однако Унай Симон оказался к этому готов и перевёл футбольный снаряд за пределы поля.

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Под занавес первого тайма команды обменялись супершансами. Альба с фланга сделал передачу в штрафную на Морату, но первым на мяче был Даниэльссон, но … махнул мимо футбольного снаряда. Форвард «Ювентуса» оказался с глазу на глаз с Ольсеном, но пробил мимо цели. В ответ Исак ворвался в штрафную справа, обыграл Лапорта и пробил мимо Симона. Однако Льоренте подставил ногу, и мяч отлетел вратарю испанцев. Затем ещё Ольмо вновь издали пальнул по воротам, но Ольсен парировал. Так на перерыв команды и ушли при нулях на табло.

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В начале второго тайма Мората упустил ещё один момент. Мяч вновь отскочил к нападающему, и он бил без сопротивления с линии штрафной, но в цель не попал. Казалось, что сейчас уж подопечные Луиса Энрике надавят и добьются своего, но вместо этого они как-то растеряли контроль над матчем. Испанцы владели мячом, но даже перестали толком бить. По истечении часа шведы были обязаны забивать. Исак вошёл в штрафную, попал в окружение троих испанцев, но сумел выбраться из этой ситуации за счёт дриблинга и прострелил на дальнюю штангу, но Берг не смог толком поставить ногу, и футбольный снаряд отскочил мимо цели.

Тут же после этого Луис Энрике решил перестроить игру. Он снял опорника Родри, заменив его на Алькантару. Кроме этого, тренер убрал с поля ярко выраженного форварда Морату, предпочтя ему Сарабию. При этом в центр атаки перешёл Ферран Торрес. В ответ наставник шведов Янне Андерссон решил просто освежить атаку своей команды, намекая, что команда планировала побороться за победу.

Минут за пятнадцать до конца матча испанцы вновь взвинтили темп. Гол могли организовать вышедшие на замену футболисты. Сарабия слева то ли навешивал на Морено, то ли вообще бил в дальний угол, но в любом случае Ольсен на выходе сыграл надёжно и отбил мяч. Испанцы катали мяч вокруг шведской штрафной, но до ударов дело не доходило.

Однако на последней минуте свой шанс хозяева всё же создали. Сарабия слева навесил, и Морено, выиграв позицию, головой бил без помех, но с близкого расстояния угодил точно в Ольсена, который ногой парировал. Затем Педри забросил мяч по левому флангу в штрафную, и Альба от лицевой набросил на дальнюю штангу, но Сарабия не смог подстроиться и лишь подставил колено, и Ольсен забрал футбольный снаряд на линии ворот. Испанцы успели ещё заработать угловой, Морено головой пробил, но мимо. В итоге, нулевая ничья.

В следующем туре испанцы дома примут сборную Польши. Что касается команды Швеции, то она приедет в Санкт-Петербург, где её ждут словаки.