Они провалили три последних турнира: присматриваемся к сборной Испании

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» завершает цикл материалов о командах, для которых через считанные часы стартует чемпионат Европы. В предпоследнем материале из этой серии мы присмотримся к сборной Испании.

Путь на Евро

Сборная Испании пробилась на чемпионат Европы без больших проблем. В десяти матчах отборочного цикла «красная фурия» ни разу не проиграла – восемь побед и две ничьи. Потери очков случились в гостевых поединках против Швеции и Норвегии, завершившихся с одинаковым счётом 1:1.

М Команда И В Н П РМ О 1 Испания 10 8 2 0 31:5 26 2 Швеция 10 6 3 1 23:9 21 3 Норвегия 10 4 5 1 19:11 17 4 Румыния 10 4 2 4 17:15 14 5 Фареры 10 1 0 9 4:30 3 6 Мальта 10 1 0 9 3:27 3

Испанская команда десять раз выступала на чемпионатах Европы. Трижды «красная фурия» завоёвывала трофей. Впервые это случилось ещё в 1964 году. После этого сборная Испании становилась триумфатором на двух континентальных форумах подряд - в 2008 и 2012 годах, обыгрывая в финалах соответственно Германию и Италию.

Команда

Игрок Клуб Вратари Давид де Хеа Манчестер Юнайтед Роберт Санчес Брайтон Унаи Симон Атлетик Защитники Сесар Аспиликуэта Челси Диего Льоренте Лидс Пау Торрес Вильярреал Эрик Гарсия Манчестер Сити Хосе Луис Гайя Валенсия Хорди Альба Барселона Эмерик Ляпорт Манчестер Сити Полузащитники Серхио Бускетс Барселона Маркос Льоренте Атлетико Коке Атлетико Тьяго Ливерпуль Родри Манчестер Сити Ферран Торрес Манчестер Сити Фабиан Руис Наполи Дани Ольмо РБ Лейпциг Адама Траоре Вулверхэмптон Пабло Сарабия ПСЖ Педри Барселона Нападающие Альваро Мората Ювентус Херард Морено Вильярреал Микель Оярсабаль Реал Сосьедад

Луис Энрике решил полностью не заполнять заявку на Евро, включив в неё 24 игроков. Серьёзной потерей для сборной Испании стал Серхио Рамос. Капитан «красной фурии» и многолетний лидер «Реала» с января практически не играл, а лишь восстанавливался. Набрать необходимые кондиции Рамос просто не успел.

В процессе подготовки положительный тест на коронавирус сдал полузащитник Серхио Бускетс. Луис Энрике рассчитывает, что футболист как можно скорее выздоровеет и сыграет на Евро. Пока что в заявке сборной Испании изменений не было, хотя ряд игроков был вызван в дополнительный лагерь на всякий случай.

Звезда

Если кого и выделять в сегодняшней сборной Испании, то это как раз приболевшего Серхио Бускетса. Это капитан и настоящий лидер «красной фурии», проведший на сегодняшний день 123 матча за команду. Если посмотреть за заявку, то по количеству игр ближе всех к Бускетсу находится Хорди Альба, на счету которого 72 игры за сборную.

Серхио Бускетс – настоящий дирижёр на футбольном поле, которого отличает нестандартность действий. В своё время в сети был популярен тест с нарезками игры Бускетса, в котором фанатов во время стоп-кадра просили угадать, куда сделает пас полузащитник. Задача была не из лёгких. Футбольная Испания надеется, что Бускетс в кратчайшие сроки победит коронавирус и сможет сыграть на чемпионате Европы.

Тренер

Главным тренером сборной Испании является Луис Энрике. Он принял команду в 2018 году, но в следующем году временно отошёл от дел из-за серьёзной болезни дочери. К сожалению, случилось горе – ребёнок скончался. Оправившись от семейной трагедии, Энрике вернулся к работе. Не обошлось без скандала – Роберт Морено, на которого Луис оставлял сборную, больше не входит в штаб «красной фурии». Энрике говорил о предательстве, а Морено говорил, что не понимает, о чём речь. Судя по данным СМИ, Роберт хотел выступить со сборной Испании на Евро в качестве главного, аргументируя это тем, что именно он выводил на турнир команду.

Под руководством Луиса Энрике суммарно сборная Испании на сегодняшний день провела 18 игр. Показатели следующие: 9 побед, 6 ничьих, 3 поражения.

Календарь и цели

Дата Матч 14 июня Испания - Швеция 19 июня Испания - Польша 23 июня Словакия - Испания

Сборная Испании на любой турнир едет только с одной единственной целью – стать победителем и завоевать трофей. После успехов на Евро-2008, чемпионате мира-2010 и Евро-2012 футбольная Испания соскучилась по большим победам. Тем более что на трёх последних крупных турнирах «красная фурия» выступала провально, не доходя даже до четвертьфинала.

Прогноз

Испанская сборная входит в число фаворитов любого турнира, но нам кажется, что шансы команды на трофей Евро-2020 ниже, чем, например, у сборной Франции. Мы видим «красную фурию» в районе полуфинала, но не считаем, что она сможет стать победителем турнира.

Представление команд Евро-2020