Они провалили три последних турнира: присматриваемся к сборной Испании

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11 Июня 2021, 12:31,
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Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» завершает цикл материалов о командах, для которых через считанные часы стартует чемпионат Европы. В предпоследнем материале из этой серии мы присмотримся к сборной Испании.
Путь на Евро
Сборная Испании пробилась на чемпионат Европы без больших проблем. В десяти матчах отборочного цикла «красная фурия» ни разу не проиграла – восемь побед и две ничьи. Потери очков случились в гостевых поединках против Швеции и Норвегии, завершившихся с одинаковым счётом 1:1.
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Испания
|10
|8
|2
|0
|31:5
|26
|2
|Швеция
|10
|6
|3
|1
|23:9
|21
|3
|Норвегия
|10
|4
|5
|1
|19:11
|17
|4
|Румыния
|10
|4
|2
|4
|17:15
|14
|5
|Фареры
|10
|1
|0
|9
|4:30
|3
|6
|Мальта
|10
|1
|0
|9
|3:27
|3
Испанская команда десять раз выступала на чемпионатах Европы. Трижды «красная фурия» завоёвывала трофей. Впервые это случилось ещё в 1964 году. После этого сборная Испании становилась триумфатором на двух континентальных форумах подряд - в 2008 и 2012 годах, обыгрывая в финалах соответственно Германию и Италию.
Команда
|Игрок
|Клуб
|Вратари
|Давид де Хеа
|Манчестер Юнайтед
|Роберт Санчес
|Брайтон
|Унаи Симон
|Атлетик
|Защитники
|Сесар Аспиликуэта
|Челси
|Диего Льоренте
|Лидс
|Пау Торрес
|Вильярреал
|Эрик Гарсия
|Манчестер Сити
|Хосе Луис Гайя
|Валенсия
|Хорди Альба
|Барселона
|Эмерик Ляпорт
|Манчестер Сити
|Полузащитники
|Серхио Бускетс
|Барселона
|Маркос Льоренте
|Атлетико
|Коке
|Атлетико
|Тьяго
|Ливерпуль
|Родри
|Манчестер Сити
|Ферран Торрес
|Манчестер Сити
|Фабиан Руис
|Наполи
|Дани Ольмо
|РБ Лейпциг
|Адама Траоре
|Вулверхэмптон
|Пабло Сарабия
|ПСЖ
|Педри
|Барселона
|Нападающие
|Альваро Мората
|Ювентус
|Херард Морено
|Вильярреал
|Микель Оярсабаль
|Реал Сосьедад
Луис Энрике решил полностью не заполнять заявку на Евро, включив в неё 24 игроков. Серьёзной потерей для сборной Испании стал Серхио Рамос. Капитан «красной фурии» и многолетний лидер «Реала» с января практически не играл, а лишь восстанавливался. Набрать необходимые кондиции Рамос просто не успел.
В процессе подготовки положительный тест на коронавирус сдал полузащитник Серхио Бускетс. Луис Энрике рассчитывает, что футболист как можно скорее выздоровеет и сыграет на Евро. Пока что в заявке сборной Испании изменений не было, хотя ряд игроков был вызван в дополнительный лагерь на всякий случай.
Звезда
Если кого и выделять в сегодняшней сборной Испании, то это как раз приболевшего Серхио Бускетса. Это капитан и настоящий лидер «красной фурии», проведший на сегодняшний день 123 матча за команду. Если посмотреть за заявку, то по количеству игр ближе всех к Бускетсу находится Хорди Альба, на счету которого 72 игры за сборную.
Серхио Бускетс – настоящий дирижёр на футбольном поле, которого отличает нестандартность действий. В своё время в сети был популярен тест с нарезками игры Бускетса, в котором фанатов во время стоп-кадра просили угадать, куда сделает пас полузащитник. Задача была не из лёгких. Футбольная Испания надеется, что Бускетс в кратчайшие сроки победит коронавирус и сможет сыграть на чемпионате Европы.Embed from Getty Images
Тренер
Главным тренером сборной Испании является Луис Энрике. Он принял команду в 2018 году, но в следующем году временно отошёл от дел из-за серьёзной болезни дочери. К сожалению, случилось горе – ребёнок скончался. Оправившись от семейной трагедии, Энрике вернулся к работе. Не обошлось без скандала – Роберт Морено, на которого Луис оставлял сборную, больше не входит в штаб «красной фурии». Энрике говорил о предательстве, а Морено говорил, что не понимает, о чём речь. Судя по данным СМИ, Роберт хотел выступить со сборной Испании на Евро в качестве главного, аргументируя это тем, что именно он выводил на турнир команду.
Под руководством Луиса Энрике суммарно сборная Испании на сегодняшний день провела 18 игр. Показатели следующие: 9 побед, 6 ничьих, 3 поражения.Embed from Getty Images
Календарь и цели
|Дата
|Матч
|14 июня
|Испания - Швеция
|19 июня
|Испания - Польша
|23 июня
|Словакия - Испания
Сборная Испании на любой турнир едет только с одной единственной целью – стать победителем и завоевать трофей. После успехов на Евро-2008, чемпионате мира-2010 и Евро-2012 футбольная Испания соскучилась по большим победам. Тем более что на трёх последних крупных турнирах «красная фурия» выступала провально, не доходя даже до четвертьфинала.
Прогноз
Испанская сборная входит в число фаворитов любого турнира, но нам кажется, что шансы команды на трофей Евро-2020 ниже, чем, например, у сборной Франции. Мы видим «красную фурию» в районе полуфинала, но не считаем, что она сможет стать победителем турнира.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Испании, команды Евро-2020
А когда-то была машина по закатыванию в газон. Но и сегодня не сказать, что как-то выпрямились испанцы. Оставшись без Хави, Иньесты, с двумя престарелыми свидетелями триумфов 2008-2012 годов как-то не выглядит Испания всё той же машиной. Так ещё и Рамос мимо.