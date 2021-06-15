Лапорт: «В 9 подобных матчах из 10 мы бы победили»

Защитник сборной Испании Эмерик Лапорт не может понять причины неудачи своей команды в стартовом матче на Евро-2020 с командой Швеции (0:0).

- Команда разочарована результатом, учитывая те усилия, которые были предприняты этим вечером, - заявил Лапорт El Chiringuito TV. - В 9 подобных матчах из 10 мы бы победили. Нужно двигаться к следующему матчу и фокусироваться на том, что бы там набрать три очка.

Лучшие моменты в противостоянии были у Альваро Мораты и Херарда Морено, но реализовать их не удалось.

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