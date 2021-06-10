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Андерссон: «Мы знали, что Ибрагимович не сыграет на Евро, но я хотел лично удостовериться»

10 Июня 2021, 19:52,

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон навестил форварда «Милана» Златана Ибрагимовича, который восстанавливается после травмы колена, которую получил в матче с «Ювентусом» в мае. У болельщиков была надежда, что 39-летний футболист все-таки сможет выйти на поле на чемпионате Европы, и наставник лично интересовался состоянием здоровья ветерана.

- Я контактировал с ним. Процесс восстановления далек от завершения. Я решил лишний раз поинтересоваться реабилитацией. Мы знали, что он не сыграет на Евро, но я хотел лично удостовериться, - заявил Андерссон на пресс-конференции.

В прошлом сезоне Ибрагимович забил 15 голов в 19 матчах Серии А и еще на год продлил контракт с «Миланом».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Сборная Швеции, Янне Андерссон
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