Андерссон: «Мы знали, что Ибрагимович не сыграет на Евро, но я хотел лично удостовериться»

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон навестил форварда «Милана» Златана Ибрагимовича, который восстанавливается после травмы колена, которую получил в матче с «Ювентусом» в мае. У болельщиков была надежда, что 39-летний футболист все-таки сможет выйти на поле на чемпионате Европы, и наставник лично интересовался состоянием здоровья ветерана.

- Я контактировал с ним. Процесс восстановления далек от завершения. Я решил лишний раз поинтересоваться реабилитацией. Мы знали, что он не сыграет на Евро, но я хотел лично удостовериться, - заявил Андерссон на пресс-конференции.

В прошлом сезоне Ибрагимович забил 15 голов в 19 матчах Серии А и еще на год продлил контракт с «Миланом».