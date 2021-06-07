​Сборная с российским десантом: представляем сборную Швеции

|
07 Июня 2021, 12:48,
|
|
Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» не прекращает представлять команды, которые уже очень скоро представят свои страны на чемпионате Европы. На этот раз мы решили присмотреться к сборной Швеции.
Путь на Евро
Билет на чемпионат Европы сборная Швеции завоевала напрямую через отборочный цикл. В своей группе «три короны» заняли второе место. В десяти матчах шведская команда проиграла лишь раз – в гостях у Испании. В остальных играх «сине-жёлтые» набрали 21 балл, что позволило им опередить команды Норвегии и Румынии, которые тоже считались претендентами на путёвку. По крайней мере, на старте отбора.
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Испания
|10
|8
|2
|0
|31:5
|26
|2
|Швеция
|10
|6
|3
|1
|23:9
|21
|3
|Норвегия
|10
|4
|5
|1
|19:11
|17
|4
|Румыния
|10
|4
|2
|4
|17:15
|14
|5
|Фареры
|10
|1
|0
|9
|4:30
|3
|6
|Мальта
|10
|1
|0
|9
|3:27
|3
Сборная Швеции ранее 6 раз выступала на чемпионатах Европы. Лучшего результата «три короны» добились почти 30 лет назад – на турнире 1992 года. Тогда шведы разделили бронзу с Голландией, добравшись до полуфинала и уступив там Германии. Если же взять три последних континентальных форума 2008, 2012 и 2016 годов, то сборная Швеции ни разу не вышла из группы, выиграв только 2 из 9 матчей.
Команда
|Игрок
|Клуб
|Вратарь
|Робин Ульсен
|Эвертон
|Карл-Юхан Юнссон
|Копенгаген
|Кристоффер Нордфельдт
|Генчлербирлиги
|Защитники
|Микаэль Лустиг
|АИК
|Виктор Линделёф
|Манчестер Юнайтед
|Андреас Гранквист
|Хельсинборг
|Пьер Бенгтссон
|Вайле
|Людвиг Аугустинссон
|Вердер
|Филип Хеландер
|Рейнджерс
|Эмиль Крафт
|Ньюкасл
|Понтус Янссон
|Брентфорд
|Маркус Даниэльссон
|Далянь Про
|Полузащитники
|Себастиан Ларссон
|АИК
|Альбин Экдаль
|Сампдория
|Эмиль Форсберг
|РБ Лейпциг
|Густав Свенссон
|Гуанчжоу
|Кен Сема
|Уотфорд
|Виктор Классон
|Краснодар
|Маттиас Сванберг
|Болонья
|Кристоффер Олссон
|Краснодар
|Деян Кулушевски
|Ювентус
|Робин Квайсон
|Майнц
|Йенс Каюсте
|Мидтьюлланн
|Нападающие
|Маркус Берг
|Краснодар
|Александер Исак
|Реал Сосьедад
|Джордан Ларссон
|Спартак
Весной Златан Ибрагимович вернулся в сборную Швеции после перерыва, продлившегося почти пять лет. К сожалению, опытный нападающий «Милана» в заявку команды на чемпионат Европы не попал из-за полученной им травмы. В составе шведской сборной выделяется ряд представителей Премьер-лиги России. Это полузащитники Кристоффер Олссон и Виктор Классон, а также нападающие Джордан Ларссон и Маркус Берг. Последний покидает «Краснодар», но игроком «Гётеборга» будет считаться только с 1 июля. Добавим, что в конце мая травму получил защитник Мартин Ульссон. В заявке сборной Швеции его сменил Пьер Бенгтссон.
Звезда
В отсутствие Златана Ибрагимовича выделить кого-то одного в составе сборной Швеции непросто. Действительно звёздных футболистов в команде нет, хотя здесь есть и представитель «Манчестер Юнайтед», и представитель «Ювентуса». Сделаем ставку на Эмиля Форсберга, который способен блеснуть. С начала 2015 года шведский вингер выступает за немецкий «РБ Лейпциг». В завершившемся сезоне на клубном уровне Форсберг отметился 9 голами и 6 результативными передачами на партнёров. Эмиля выделяет универсализм в атаке. Он способен сыграть как на любом из флангов, так и по центру.Embed from Getty Images
Тренер
Тренерский мостик в сборной Швеции занимает Янне Андерссон. Он возглавил главную команду страны после её вылета с чемпионата Европы 2016 года. Под руководством Андерссона «три короны» пробились на чемпионат мира-2018, пройдя в стыковых играх не кого-нибудь, а сборную Италии, оставшуюся в итоге без мундиаля впервые за 60 лет. На самом турнире команда Андерссона тоже выступила хорошо. Сборная Швеции с первого места вышла из группы, обойдя Мексику, Южную Корею и Германию, а в 1/8 финала обыграла Швейцарию. Вылетели шведы только в четвертьфинале, уступив англичанам.Embed from Getty Images
Календарь и цели
|Дата
|Матч
|14 июня
|Испания - Швеция
|18 июня
|Швеция - Словакия
|23 июня
|Швеция - Польша
После четвертьфинала российского чемпионата мира сборная Швеции намеревается успешно выступить и на континентальном футбольном форуме. Наверняка «три короны» ставят перед собой задачу не просто выйти в плей-офф, а продвинуться хотя бы до четвертьфинала чемпионата Европы.
Прогноз
Сборная Испании является явным фаворитом группы, а вот Швеция будет бороться за второе место с командами Польши и Словакии. В плане состава поляки в этом трио выглядят предпочтительнее. Шведы, как нам кажется, финишируют на 3 или 4 месте в группе, и в плей-офф их может не оказаться.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Швеции, команды Евро-2020