​Сборная с российским десантом: представляем сборную Швеции

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» не прекращает представлять команды, которые уже очень скоро представят свои страны на чемпионате Европы. На этот раз мы решили присмотреться к сборной Швеции.

Путь на Евро

Билет на чемпионат Европы сборная Швеции завоевала напрямую через отборочный цикл. В своей группе «три короны» заняли второе место. В десяти матчах шведская команда проиграла лишь раз – в гостях у Испании. В остальных играх «сине-жёлтые» набрали 21 балл, что позволило им опередить команды Норвегии и Румынии, которые тоже считались претендентами на путёвку. По крайней мере, на старте отбора.

М Команда И В Н П РМ О 1 Испания 10 8 2 0 31:5 26 2 Швеция 10 6 3 1 23:9 21 3 Норвегия 10 4 5 1 19:11 17 4 Румыния 10 4 2 4 17:15 14 5 Фареры 10 1 0 9 4:30 3 6 Мальта 10 1 0 9 3:27 3

Сборная Швеции ранее 6 раз выступала на чемпионатах Европы. Лучшего результата «три короны» добились почти 30 лет назад – на турнире 1992 года. Тогда шведы разделили бронзу с Голландией, добравшись до полуфинала и уступив там Германии. Если же взять три последних континентальных форума 2008, 2012 и 2016 годов, то сборная Швеции ни разу не вышла из группы, выиграв только 2 из 9 матчей.

Команда

Игрок Клуб Вратарь Робин Ульсен Эвертон Карл-Юхан Юнссон Копенгаген Кристоффер Нордфельдт Генчлербирлиги Защитники Микаэль Лустиг АИК Виктор Линделёф Манчестер Юнайтед Андреас Гранквист Хельсинборг Пьер Бенгтссон Вайле Людвиг Аугустинссон Вердер Филип Хеландер Рейнджерс Эмиль Крафт Ньюкасл Понтус Янссон Брентфорд Маркус Даниэльссон Далянь Про Полузащитники Себастиан Ларссон АИК Альбин Экдаль Сампдория Эмиль Форсберг РБ Лейпциг Густав Свенссон Гуанчжоу Кен Сема Уотфорд Виктор Классон Краснодар Маттиас Сванберг Болонья Кристоффер Олссон Краснодар Деян Кулушевски Ювентус Робин Квайсон Майнц Йенс Каюсте Мидтьюлланн Нападающие Маркус Берг Краснодар Александер Исак Реал Сосьедад Джордан Ларссон Спартак

Весной Златан Ибрагимович вернулся в сборную Швеции после перерыва, продлившегося почти пять лет. К сожалению, опытный нападающий «Милана» в заявку команды на чемпионат Европы не попал из-за полученной им травмы. В составе шведской сборной выделяется ряд представителей Премьер-лиги России. Это полузащитники Кристоффер Олссон и Виктор Классон, а также нападающие Джордан Ларссон и Маркус Берг. Последний покидает «Краснодар», но игроком «Гётеборга» будет считаться только с 1 июля. Добавим, что в конце мая травму получил защитник Мартин Ульссон. В заявке сборной Швеции его сменил Пьер Бенгтссон.

Звезда

В отсутствие Златана Ибрагимовича выделить кого-то одного в составе сборной Швеции непросто. Действительно звёздных футболистов в команде нет, хотя здесь есть и представитель «Манчестер Юнайтед», и представитель «Ювентуса». Сделаем ставку на Эмиля Форсберга, который способен блеснуть. С начала 2015 года шведский вингер выступает за немецкий «РБ Лейпциг». В завершившемся сезоне на клубном уровне Форсберг отметился 9 голами и 6 результативными передачами на партнёров. Эмиля выделяет универсализм в атаке. Он способен сыграть как на любом из флангов, так и по центру.

Тренер

Тренерский мостик в сборной Швеции занимает Янне Андерссон. Он возглавил главную команду страны после её вылета с чемпионата Европы 2016 года. Под руководством Андерссона «три короны» пробились на чемпионат мира-2018, пройдя в стыковых играх не кого-нибудь, а сборную Италии, оставшуюся в итоге без мундиаля впервые за 60 лет. На самом турнире команда Андерссона тоже выступила хорошо. Сборная Швеции с первого места вышла из группы, обойдя Мексику, Южную Корею и Германию, а в 1/8 финала обыграла Швейцарию. Вылетели шведы только в четвертьфинале, уступив англичанам.

Календарь и цели

Дата Матч 14 июня Испания - Швеция 18 июня Швеция - Словакия 23 июня Швеция - Польша

После четвертьфинала российского чемпионата мира сборная Швеции намеревается успешно выступить и на континентальном футбольном форуме. Наверняка «три короны» ставят перед собой задачу не просто выйти в плей-офф, а продвинуться хотя бы до четвертьфинала чемпионата Европы.

Прогноз

Сборная Испании является явным фаворитом группы, а вот Швеция будет бороться за второе место с командами Польши и Словакии. В плане состава поляки в этом трио выглядят предпочтительнее. Шведы, как нам кажется, финишируют на 3 или 4 месте в группе, и в плей-офф их может не оказаться.

Представление команд Евро-2020