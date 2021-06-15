Исак: «Мы сыграли сегодня действительно здорово и сражались до последней минуты»

Нападающий сборной Швеции Александр Исак считает, что его команда удачно сыграла против испанцев (0:0) в матче первого тура Евро-2020.

- Мы бы хотели немного чаще контролировать мяч, чтобы иметь побольше шансов впереди. Но нужно принимать сложившуюся ситуацию. Мы сыграли сегодня действительно здорово и сражались до последней минуты. До матча мы были бы счастливы набранному очку. В целом мы очень довольны результатом, - сказал Александр Исак в интервью SVT.

Напомним, что скандинавы провели почти весь матч в обороне и практически не контролировали мяч.

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