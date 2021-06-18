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Культурист с уникальной скоростью, будущий трансфер «Барселоны», экс-игрок 4-го дивизиона и чемпион Англии

18 Июня 2021, 01:06,

Так повелось, что сборную Испании всегда причисляют к статусу фаворитов – даже на фоне неудачи на ЧМ-2014 или поражения на стадии 1/8 финала на чемпионате Европы 2016 года. «Красная фурия» не слишком удачно стартовала на Евро-2020 – ничью со шведами стоит рассматривать сквозь призму потери двух очков и только потом можно вести речь об обновлении рекорда чемпионатов Европы по количеству времени, проведённому с мячом в ногах. Канули в Лету времена Торреса, Хави и Иньесты – сейчас сборная Испании «докатилась» до того, что призывает под знамёна игроков из «Брайтона» и «Вулверхэмптона». На Евро-2020 в расположении испанской дружины находятся голкипер, проделавший за год путь от игрока 4-й лиги Англии до футболиста сборной Испании, сильнейший в потенциале защитник «красной фурии», характерный парень, отказавший «Барселоне», и завсегдатай тренажёрных залов из АПЛ.

Роберт Санчес

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Голкипер «Брайтона» получил шанс благодаря стечению обстоятельств – Мэттью Райан разругался с наставником «чаек» Грэмом Поттером и отправился в аренду в «Арсенал», а английский тактик доверился необстрелянному вратарю. С Санчесом в составе «Брайтон» сохранил прописку в АПЛ, став одной из самых привлекательных и тактически гибких команд высшего дивизиона. Санчес встретил начало пандемии в «Рочдэйле» – клубе из 4-го дивизиона страны. Прогресс голкипера, рождённого в семье англичанина и испанки, не остался незамеченным, и Роберт, минуя молодёжные сборные Англии и Испании, встал под знамёна «красной фурии». Гигантский голкипер отличается отменными дальними ударами – он прицельно забрасывает снаряд с двух ног в зону форвардов или вингера Троссара, который зачастую начинает атаки. Санчес – один из лучших вратарей второй десятки АПЛ с точки зрения реакции и рефлексов. Он невероятно хорош на линии и здорово руководит обороной.

Эрик Гарсия

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Центральный защитник может стать новым Серхио Рамосом для сборной Испании и на долгие годы закрыть эту позицию. Гарсия – воспитанник «Барселоны», но 4 года назад согласился перебраться в «Манчестер Сити». Хосеп Гвардиола лично уговаривал семью Эрика, чтобы родители отпустили молоденького игрока за пределы родной локации. В «Сити» он не особо прижился – 19 игр в АПЛ не позволили Гарсии рассчитывать на новую сделку. Да и «Барселона» наседала – клуб через третьих лиц воздействовал на 20-летнего защитника и добился своего – по окончании Евро-2020 испанец присоединится к «Барселоне» во второй раз в жизни. Эрик признался, что солнечный климат родной страны ему ничто не может заменить, а испанцы – теплолюбивые люди. Так что, погода играет свою роль. Гарсия – победитель АПЛ и обладатель серебряной награды Лиги чемпионов, а также он побеждал со сборными Испании в возрастных категориях U-17 и U-19 на молодёжных чемпионатах Европы. В настоящий момент трансфер Эрика оценивается аналитиками Transfermarkt в 20 миллионов евро. Ключевое качество защитника – точность передач. В АПЛ он доставил до адресатов 95,3% пасов, но в большинстве случаев отдавал игровую сферу ближнему партнёру.

Дани Ольмо

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«Барселона» провалилась с трансфером Пьянича – лидеру сборной Боснии и Герцеговины не удалось показать футбол, к которому привыкли болельщики «Ювентуса», и спустя год он может оказаться в Турине под руководством хорошо знакомого Аллегри. «Сине-гранатовые» могли бы вложить денежные средства в трансфер Ольмо – испанец, получивший дебютный вызов в сборную из загребского «Динамо», стал бы спасителем каталонского клуба. Приобретать Ольмо без одобрения нового наставника – рисковое дело, а судьба Кумана, как известно, уже не принадлежит голландцу – руководство «блаугранас» готово уволить экс-тренера «Саутгемптона». Атакующий хавбек – обладатель светлой головы. Уже сейчас уместно считать его дирижёром атак «РБ Лейпцига» – в его арсенале присутствуют дриблинг, понимание игры и ключевые передачи.

Адама Траоре

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Глупо отказываться от игрока таких габаритов, учитывая общую антропометрию сборной Испании. Траоре, невзирая на скудную статистику в последнем сезоне в АПЛ, весьма полезен «Вулверхэмптону» – он зарабатывает штрафные, разгоняет атаки и старается отвоёвывать мяч в свободных зонах. Бывший игрок «Астон Виллы» и «Мидлсбро» родился в Испании в семье африканцев из Мали и воспитывался в академии «Барселоны». Он поражает своим дриблингом – крепыш, которого страшно встретить в тёмном переулке безлюдной ночью, может усадить на пятую точку сразу нескольких игроков, а могучие плечи при шикарной стартовой скорости делают его уникальным игроком. В середине весны сообщалось, что Томас Тухель желает пополнить состав «Челси» Адама, но клубу придётся выложить примерно 30 миллионов евро за него. Наибольшую опасность Траоре представляет на правом фланге атаки в амплуа вингера, а меньшую – в зоне центрального форварда.

Георгий АРТМЕЛАДЗЕ

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Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: Сборная Испании, Эрик Гарсия, Адама Траоре, Дани Ольмо, Роберт Санчес
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